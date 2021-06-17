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В Беларуси могут перейти на безвозмездное донорство крови. Что об этом говорят в парламенте?

17 июня 2021 18:51
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Новости Беларуси. Сразу три закона, направленных на защиту территориальной целостности, поддержание гражданского мира, а также противодействие экстремизму и терроризму, рассмотрели 17 июня в Палате представителей. Документ разработан, чтобы в условиях чрезвычайного положения каждый – и силовики, и журналисты, и обычные граждане – знал и понимал, как действовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси могут перейти на безвозмездное донорство крови. Что об этом говорят в парламенте?-1

Тем временем комиссия по здравоохранению уже готовит изменения в нормативный документ о донорстве крови и ее компонентов. Сегодня прошли консультации экспертов. Уже учтено мнение медиков и почетных доноров. Проведены исследования мотивации желающих сдать кровь и тем самым спасти чью-то жизнь. Полученные данные говорят о возможности перехода на безвозмездное донорство. Резонный вопрос: а не станет ли меньше литров необходимой субстанции?

В Беларуси могут перейти на безвозмездное донорство крови. Что об этом говорят в парламенте?-4

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Количество безвозмездных доноров из года в год увеличивается. Вся выкладка, расчеты говорят, что крови и ее компонентов хватит. Все равно любой человек, даже безвозмездно, приходит, ему предоставляется завтрак, ему оплачивается рабочий день в тот день, когда он сдает, и предоставляется отгул в этот день. И далее он получает деньги на затраты по восстановлению функций организма в междонационный период.

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# Закон # общество # Людмила Макарина-Кибак # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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