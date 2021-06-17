В Беларуси могут перейти на безвозмездное донорство крови. Что об этом говорят в парламенте?

Новости Беларуси. Сразу три закона, направленных на защиту территориальной целостности, поддержание гражданского мира, а также противодействие экстремизму и терроризму, рассмотрели 17 июня в Палате представителей. Документ разработан, чтобы в условиях чрезвычайного положения каждый – и силовики, и журналисты, и обычные граждане – знал и понимал, как действовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем комиссия по здравоохранению уже готовит изменения в нормативный документ о донорстве крови и ее компонентов. Сегодня прошли консультации экспертов. Уже учтено мнение медиков и почетных доноров. Проведены исследования мотивации желающих сдать кровь и тем самым спасти чью-то жизнь. Полученные данные говорят о возможности перехода на безвозмездное донорство. Резонный вопрос: а не станет ли меньше литров необходимой субстанции?