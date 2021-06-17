Иван Кубраков: военное положение будет вводиться в том случае, если решить вопросы по наведению порядка другим способом будет невозможно

Документ вносит изменения в законы о Вооруженных Силах, о чрезвычайном и военном положении, а также это реализация норм Декрета Президента от 9 мая «О защите суверенитета и конституционного строя». Определяется роль государственной системы реагирования на акты терроризма и массовые беспорядки. Так, при введении чрезвычайного положения за координацию действий всех служб, в том числе и силового блока будет отвечать Совет безопасности.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Анализировали те события, которые происходили в других странах, не только в Республике Беларусь, но и в странах СНГ. С учетом этого анализа, есть необходимость корректировки данных законопроектов. Этот закон в первую очередь направлен на профилактику. На недопущение, на нейтрализацию угроз и вызовов, которые поступают в отношении нашей республики.

Чрезвычайное либо военное положение будет вводиться лишь в том случае, если решить вопросы по наведению порядка и устранению тех проблем, которые будут, другим способом будет невозможно. Все меры направлены на безопасность наших граждан. Мы ее обеспечим в любом случае. Поэтому на сегодня мы принимаем эти законы, вносим предложения.