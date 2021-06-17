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Благоустройство поверхностных водных объектов. Что это и как теперь будет регулироваться законом?

17 июня 2021 18:36
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Новости Беларуси. Сразу три закона, направленных на защиту территориальной целостности, поддержание гражданского мира, а также противодействие экстремизму и терроризму, рассмотрели 17 июня в Палате представителей. Документ разработан, чтобы в условиях чрезвычайного положения каждый – и силовики, и журналисты, и обычные граждане – знал и понимал, как действовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благоустройство поверхностных водных объектов. Что это и как теперь будет регулироваться законом?-1

Сегодня в Овальном зале утвердили также отчеты об исполнении бюджета за 2020-й, изменения в работе судебно-экспертной деятельности и охраны водных ресурсов. В частности, вводятся новые термины – «благоустройство поверхностных водных объектов» и их содержание. Экологическая новелла небольших прудов на даче не коснется. А вот арендные придется привести в полный порядок.

Благоустройство поверхностных водных объектов. Что это и как теперь будет регулироваться законом?-3

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Законопроект уточняет вопросы, связанные с самовольным устройством поверхностных водных объектов, то есть если мы выявили, что водный объект строится самовольно, то строительство его приостанавливается и местные органы власти будут принимать, естественно, уже решения в порядке, установленном Гражданским кодексом. Это и строительство поверхностных водных объектов без проектно-сметной документации, и на самовольно захваченных земельных территориях.

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# Закон # Игорь Хлобукин # Анастасия Ярощик-Корниенко

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