Благоустройство поверхностных водных объектов. Что это и как теперь будет регулироваться законом?

Новости Беларуси. Сразу три закона, направленных на защиту территориальной целостности, поддержание гражданского мира, а также противодействие экстремизму и терроризму, рассмотрели 17 июня в Палате представителей. Документ разработан, чтобы в условиях чрезвычайного положения каждый – и силовики, и журналисты, и обычные граждане – знал и понимал, как действовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Овальном зале утвердили также отчеты об исполнении бюджета за 2020-й, изменения в работе судебно-экспертной деятельности и охраны водных ресурсов. В частности, вводятся новые термины – «благоустройство поверхностных водных объектов» и их содержание. Экологическая новелла небольших прудов на даче не коснется. А вот арендные придется привести в полный порядок.