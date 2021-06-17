«Будет в буквальном смысле вводиться цензура». Депутат Палаты представителей о работе СМИ и интернета в условиях ЧС

Новости Беларуси. Сразу три закона, направленных на защиту территориальной целостности, поддержание гражданского мира, а также противодействие экстремизму и терроризму, рассмотрели в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ разработан, чтобы в условиях чрезвычайного положения каждый – и силовики, и журналисты, и обычные граждане – знал и понимал, как действовать.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Будут предусматриваться и ограничения доступа в сети Интернет, как к отдельным сетевым ресурсам, так и к социальным сетям. И, соответственно, будет в буквальном смысле этого слова вводиться цензура. Это опять-таки является элементом защиты конституционного строя и суверенитета нашей страны. На мой взгляд, сегодня наша страна абсолютно готова к защите внешних и внутренних угроз. И мы действительно говорим о том, что порох нужно держать сухим.