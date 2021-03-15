«Чтобы ты не оторвался от земли». Владимир Караник рассказал подробности одного разговора с Президентом

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал подробности одного разговора с Президентом. Ольга Коршун, ведущая:

Вы сказали, что это немного другой класс чиновника. Вы вообще в пуле чиновника оказались относительно недавно. Были главным врачом, но для меня главный врач больше о враче. У нас в Беларуси уже давно разрабатывается кодекс чиновника. Вы еще не успели обюрократиться. Что бы вы свежим взглядом внесли в этот кодекс?

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Кодекс – это все-таки свод формальных правил, которые нельзя нарушать. Кодекс – это определенные ограничения, которые накладываются на работу чиновника. Когда-то еще во время первого доклада в качестве министра здравоохранения главе государства, надеюсь, он меня простит, что этот разговор станет общественным достоянием, он говорит: «Со временем ты будешь становиться чиновником, ничего плохого в этом нет. Единственное, я хотел бы, чтобы ты не оторвался от земли». Для государственного служащего любого уровня надо понимать, чем дышат люди на рабочих местах. Понятно, экономические законы никто не отменял. Понятно, что многие вещи мы быстро не можем исправить, потому что они обусловлены экономической объективностью. Но есть проблемы, которые можно устранить, которые мешают нормальной работе и на устранение которых не требуются больших усилий, больших финансовых средств. У нас просто иногда не доходят руки. Так вот основная функция чиновника, чтобы он слышал людей и слушал.

Ольга Коршун:

Как эффективно наладить эту связь? Владимир Караник:

Для этого, с одной стороны, надо, чтобы был налажен четкий механизм передачи информации. Это и работа с коллективами, я достаточно много езжу и планирую это продолжать, это и возможности современных интернет-технологий, можно задать вопрос на сайте. Ольга Коршун:

А в социальные сети вам можно написать?