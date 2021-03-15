Максим Рыженков: отношение в целом к власти в стране идёт от того, как решаются жизненные вопросы людей на местах

Новости Беларуси. Местные власти должны действовать увереннее, отстаивая интересы людей. Таким мнением 15 марта с журналистами поделился первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков во время личного приема граждан в Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече люди озвучивали разные вопросы. Ремонт дорог, земельные споры, водоснабжение. Так, жительница деревни Луцевичи обратилась с призывом о помощи от всей деревни. Почти полтысячи человек – а это и многодетные семьи, и пожилые люди – вот уже несколько лет живут без качественной питьевой воды. Элементы железа и сероводорода сделали ее непригодной.

Ситуация дублируется еще в нескольких приближенных к райцентру деревнях. Решить проблему может водопровод из самого Кобрина. Максим Рыженков потребовал соблюдения четких временных рамок. Где на неделе можно будет задать вопросы представителям Администрации Президента?

Лиана Новащук, жительница деревни Луцевичи:

Сегодняшняя встреча, я думаю, довольно конструктивно прошла. Потому что решение нашего вопроса требует не только решения местных властей, районных, но и областных, и даже республиканского уровня.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Не всегда и местные власти находят в себе смелость где-то (что выходит за их компетенцию) просить, думая, может быть, что не до них. Здесь, на самом деле, надо действовать, на мой взгляд, увереннее. Ведь вы же защищаете интересы своих граждан, которые здесь проживают. А отношение в целом к власти в стране, к происходящим событиям, оно идет от того, как решаются, в первую очередь, жизненные какие-то вопросы людей на местах. Есть ли вода, ЖКХ, дороги, школа, детский сад, наличие рабочих мест, цены. Это все вопросы местного характера.