Владимир Караник: «Наша задача – в ближайшие три-четыре года убыточных предприятий по сельскому хозяйству не иметь»
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал, какие задачи поставлены в Гродненской области по развитию сельского хозяйства.
Ольга Коршун, ведущая:
У вас настоящая картинная галерея в облисполкоме. Здесь все губернаторы и председатели областного исполнительного комитета за большую историю (220 лет). Мы не зря подошли к этому портрету. Петр Аркадьевич Столыпин реформатор. Его реформы в сельском хозяйстве вошли в учебники по истории. Сельское хозяйство хорошо развито в Гродненском регионе до сих пор. Вы планируете проводить какие-то реформы в сельском хозяйстве, как ваш предшественник знаменитый?
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
В любом случае мы планируем повышать эффективность сельского хозяйства, это точно. Гродненская область по площади сельскохозяйственных земель шестая, то есть самая маленькая в Беларуси. Но при этом по большинству показателей она входит в первую тройку, а по многим занимает первые места. Но у нас есть все-таки неравномерность результатов даже в одном районе, над этим надо работать. На самом деле на земле можно работать и на земле можно зарабатывать. Многие говорят, что Гродненская область – зона неустойчивого земледелия. И это правда. Многие называют рискованной, но это не так. Рискованно за полярным кругом. Здесь именно неустойчивое земледелие. Так вот я считаю, что современные сельскохозяйственные технологии позволяют в зоне неустойчивого земледелия в хороший год получать хорошую прибыль, в плохой год получать плохую прибыль, но прибыль. Мы не должны допускать, чтобы у нас оставались хозяйства, которые в хороший год получают маленькие убытки, а в плохой год получают большие убытки.
Ольга Коршун:
Как это сделать?
Владимир Караник:
Здесь подходы должны быть разные. Мы смотрим в этом плане, чтобы сельскохозяйственные предприятия вывести на успешную работу. Где-то надо провести дофинансирование, где-то дооснащение техникой, где-то усиление кадрового потенциала. Мы просто по каждому району сегодня определяем проблемные сельскохозяйственные предприятия и четко расписываем план выхода на безубыточную работу, а также из каких источников этот план будет реализовываться, с конкретными цифрами, когда мы определяемся – все идет по плану или нет. У нас часто бывают ситуации, что колхоз бизнес-план подготовил, в конце года констатируют, что бизнес-план не выполнен, подготовил следующий. Такого быть не должно. Должно быть реальное плановое повышение эффективности с реальными результатами и реальными действиями, если эти результаты не достигнуты.
Ольга Коршун:
Уже есть какие-то конкретные мероприятия?
Владимир Караник:
Один пример: Ошмянский район, СПК «Гольшаны», урожайность 57,7 центнера с гектара, а надой от коровы 25,5 литра в сутки. В том же Ошмянском районе СПК «Приграничный»: урожайность 17 центнеров с гектара, а надой от коровы меньше 8 литров в сутки. Здесь же понятно, что климатические условия одинаковые, земли примерно одинаковые. В чем вопрос? Не в земле, именно в технологии. Здесь надо разбираться, что в технологии связано с дефектами управленческими, что связано с отсутствием материально-финансовых ресурсов, которые позволяют всю эту технологию выполнить. Но подход всегда должен быть комплексным. Ты даешь СПК удобрения, а у него нет средств для их внесения, это выброшенные деньги. А если ты даже дал средства внесения, но он не занимался семенным фондом, то это тоже выброшенные деньги. Если он получил средства защиты растений, но не внес их в оптимальные сроки, то это тоже выброшенные деньги. Но если просто отдать деньги, я всегда говорю, что в благодатную гродненскую землю можно закопать и большее количество денег, чтобы никто не нашел. Здесь должны быть четкие подходы. Мы даем деньги, мы ожидаем получить результат, мы контролируем все этапы выведения из кризиса. На первом этапе будут три района. Если на первых трех районах они сработают, то максимально оперативно начнут распространяться на остальные районы. Наша задача – в ближайшие три – четыре года убыточных сельскохозяйственных предприятий на территории Гродненской области не иметь.
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