Владимир Караник: «Наша задача – в ближайшие три-четыре года убыточных предприятий по сельскому хозяйству не иметь»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал, какие задачи поставлены в Гродненской области по развитию сельского хозяйства. Ольга Коршун, ведущая:

У вас настоящая картинная галерея в облисполкоме. Здесь все губернаторы и председатели областного исполнительного комитета за большую историю (220 лет). Мы не зря подошли к этому портрету. Петр Аркадьевич Столыпин реформатор. Его реформы в сельском хозяйстве вошли в учебники по истории. Сельское хозяйство хорошо развито в Гродненском регионе до сих пор. Вы планируете проводить какие-то реформы в сельском хозяйстве, как ваш предшественник знаменитый?

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

В любом случае мы планируем повышать эффективность сельского хозяйства, это точно. Гродненская область по площади сельскохозяйственных земель шестая, то есть самая маленькая в Беларуси. Но при этом по большинству показателей она входит в первую тройку, а по многим занимает первые места. Но у нас есть все-таки неравномерность результатов даже в одном районе, над этим надо работать. На самом деле на земле можно работать и на земле можно зарабатывать. Многие говорят, что Гродненская область – зона неустойчивого земледелия. И это правда. Многие называют рискованной, но это не так. Рискованно за полярным кругом. Здесь именно неустойчивое земледелие. Так вот я считаю, что современные сельскохозяйственные технологии позволяют в зоне неустойчивого земледелия в хороший год получать хорошую прибыль, в плохой год получать плохую прибыль, но прибыль. Мы не должны допускать, чтобы у нас оставались хозяйства, которые в хороший год получают маленькие убытки, а в плохой год получают большие убытки. Ольга Коршун:

Как это сделать?

Владимир Караник:

Здесь подходы должны быть разные. Мы смотрим в этом плане, чтобы сельскохозяйственные предприятия вывести на успешную работу. Где-то надо провести дофинансирование, где-то дооснащение техникой, где-то усиление кадрового потенциала. Мы просто по каждому району сегодня определяем проблемные сельскохозяйственные предприятия и четко расписываем план выхода на безубыточную работу, а также из каких источников этот план будет реализовываться, с конкретными цифрами, когда мы определяемся – все идет по плану или нет. У нас часто бывают ситуации, что колхоз бизнес-план подготовил, в конце года констатируют, что бизнес-план не выполнен, подготовил следующий. Такого быть не должно. Должно быть реальное плановое повышение эффективности с реальными результатами и реальными действиями, если эти результаты не достигнуты. Ольга Коршун:

Уже есть какие-то конкретные мероприятия?