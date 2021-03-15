Аттракционы в минских парках заработают в конце апреля

Новости Беларуси. Новость для любителей прогулок в парках и активного отдыха. Стало известно, когда в Минске заработают аттракционы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При благоприятных погодных условиях они начнут работу в конце апреля. Уже началась подготовка к эксплуатации каруселей, учитываются все инструкции по их ремонту и обслуживанию. После того как аттракционы пройдут техническое обследование, они будут готовы принимать посетителей.

Кстати, в 2020 году в парке Горького планируют демонтаж карусели «Русские качели» и установку нового и современного аттракциона «Лабиринт». Всего же на балансе управления в столичных парках полсотни аттракционов.