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«Чтобы ничего не боялись». 7 мнений о том, почему важно участвовать в автопробегах

08 ноября 2020 12:44
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Новости Беларуси. «За единую Беларусь» – с этим девизом тысячи километров позади у участников патриотических автопробегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы ничего не боялись». 7 мнений о том, почему важно участвовать в автопробегах-1

За два минувших месяца они успели побывать чуть ли не в каждом уголке страны. Сегодня, 8 ноября, им открыты дороги Минска. Громкий, можно сказать, финал акции в самом разгаре.

Все подробности у Кристины Федорович.

«Чтобы ничего не боялись». 7 мнений о том, почему важно участвовать в автопробегах-4

Кристина Федорович, корреспондент:
Сегодня самое массовое автособытие в Беларуси. Мы сейчас неспроста находимся возле аэроклуба Липки. Хоть и погода, как говорится, нелетная, но в полдень здесь был дан старт автопробегу «За единую Беларусь!»

«Чтобы ничего не боялись». 7 мнений о том, почему важно участвовать в автопробегах-7

Эмоций много, участвуем уже давно, не в первый раз. В митингах, в шествиях, когда есть возможность, чтобы свой голос поддержать, показать, чтобы восстановить мир в нашей процветающей Беларуси.

«Чтобы ничего не боялись». 7 мнений о том, почему важно участвовать в автопробегах-10

Узнали, что проводится такое мероприятие. Прибыли сюда, скажем так, по зову сердца для того, чтобы поддержать действующего главу государства.

«Чтобы ничего не боялись». 7 мнений о том, почему важно участвовать в автопробегах-13

– Мы за свободную, справедливую, любимую Беларусь. За наши семьи, за спокойствие в нашей дорогой, любимой стране.
– Мы жили спокойно, чтобы мы могли выйти на улицу, чтобы ничего не боялись. Чтобы наши дети тоже ходили по улице свободно вечером, днем – когда угодно.
– Мы за спокойствие и стабильность, как и большинство, наверное, людей в этой стране.

«Чтобы ничего не боялись». 7 мнений о том, почему важно участвовать в автопробегах-16

За мирную процветающую страну нашу, без войн, без ничего. За мир, дружбу с соседями.

«Чтобы ничего не боялись». 7 мнений о том, почему важно участвовать в автопробегах-19

Кристина Федорович:
Колонны исколесили всю страну – тысячи километров проехали, по всем областям, регионам. А сегодня собрались в столице. Со всех областей приехали сюда. Кому-то понадобилось встать в 6 утра, точнее выехать, кому-то в 7. В свой выходной, в такую пасмурную погоду. Мои коллеги тоже ни свет ни заря, точнее за 2 часа до рассвета в одном из регионов провожали колонну.

«Чтобы ничего не боялись». 7 мнений о том, почему важно участвовать в автопробегах-22

Провести время с единомышленниками, в из компании, проехать город Минск, выразить свою позицию по поддержке единой, независимой, процветающей Беларуси. А почему нет?

«Чтобы ничего не боялись». 7 мнений о том, почему важно участвовать в автопробегах-25

Душа полностью принадлежит этой красивой, спокойной, замечательной стране, в которой ты родился и вырос. И я вот вчера вечером иду по городу и думаю: как хорошо, как спокойно.

«Чтобы ничего не боялись». 7 мнений о том, почему важно участвовать в автопробегах-28

Социальная стабильность, которую я имею в данный момент, мирное небо над головой. И, конечно, я мама, и мне нравится, что мой ребенок может спокойно ходить по улицам, ездить из школы домой. Я не боюсь, что с ней что-то случится.

«Чтобы ничего не боялись». 7 мнений о том, почему важно участвовать в автопробегах-31

Кристина Федорович:
Такие автопробеги стали доброй традицией. Люди, которые ратуют за мир, безопасность, в нашем общем доме собираются каждую неделю.

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# Государственная социальная политика # общество # Кристина Федорович # Фотофакт

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