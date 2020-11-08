«Чтобы ничего не боялись». 7 мнений о том, почему важно участвовать в автопробегах

Новости Беларуси. «За единую Беларусь» – с этим девизом тысячи километров позади у участников патриотических автопробегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За два минувших месяца они успели побывать чуть ли не в каждом уголке страны. Сегодня, 8 ноября, им открыты дороги Минска. Громкий, можно сказать, финал акции в самом разгаре. Все подробности у Кристины Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Сегодня самое массовое автособытие в Беларуси. Мы сейчас неспроста находимся возле аэроклуба Липки. Хоть и погода, как говорится, нелетная, но в полдень здесь был дан старт автопробегу «За единую Беларусь!»

Эмоций много, участвуем уже давно, не в первый раз. В митингах, в шествиях, когда есть возможность, чтобы свой голос поддержать, показать, чтобы восстановить мир в нашей процветающей Беларуси.

Узнали, что проводится такое мероприятие. Прибыли сюда, скажем так, по зову сердца для того, чтобы поддержать действующего главу государства.

– Мы за свободную, справедливую, любимую Беларусь. За наши семьи, за спокойствие в нашей дорогой, любимой стране.

– Мы жили спокойно, чтобы мы могли выйти на улицу, чтобы ничего не боялись. Чтобы наши дети тоже ходили по улице свободно вечером, днем – когда угодно.

– Мы за спокойствие и стабильность, как и большинство, наверное, людей в этой стране.

За мирную процветающую страну нашу, без войн, без ничего. За мир, дружбу с соседями.

Кристина Федорович:

Колонны исколесили всю страну – тысячи километров проехали, по всем областям, регионам. А сегодня собрались в столице. Со всех областей приехали сюда. Кому-то понадобилось встать в 6 утра, точнее выехать, кому-то в 7. В свой выходной, в такую пасмурную погоду. Мои коллеги тоже ни свет ни заря, точнее за 2 часа до рассвета в одном из регионов провожали колонну.

Провести время с единомышленниками, в из компании, проехать город Минск, выразить свою позицию по поддержке единой, независимой, процветающей Беларуси. А почему нет?

Душа полностью принадлежит этой красивой, спокойной, замечательной стране, в которой ты родился и вырос. И я вот вчера вечером иду по городу и думаю: как хорошо, как спокойно.