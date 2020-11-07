Эдгард Запашный высказался о белорусских автопробегах

Участники прошлых акций побывали во всех областях нашей родины, проехав по крупным и малым городам. Теперь белорусов ждет столица.

Новости Беларуси. Вместе за единую Беларусь. В предстоящее воскресенье, 8 ноября, все желающие могут присоединиться к патриотическому автопробегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место сбора – аэродром Липки. Оттуда в полдень участники автопробега отправятся на Минскую кольцевую. Завершит встречу неравнодушных к судьбе своей страны белорусов праздничный концерт.

Эдгард Запашный, народный артист России:

Меня зовут Эдгард Запашный. Я хотел бы поприветствовать участников белорусского автопробега. Автопробега, который нацелен на объединение Беларуси.

Ситуация сложная, ситуация тяжелая. Но основная задача хороших людей – это сохранение страны. Поэтому я поддерживаю этот автопробег, желаю его участникам хорошего путешествия по всей прекрасной Беларуси. Желаю вам успеха и самое главное, чтобы вы добились своей основной цели – донести до людей основную свою мысль, что Беларусь должна быть единой.