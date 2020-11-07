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Борец Алим Селимов: сейчас самое время показать, насколько нам дорога наша мирная Беларусь

07 ноября 2020 15:34
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Новости Беларуси. Вместе за единую Беларусь. В предстоящее воскресенье, 8 ноября, все желающие могут присоединиться к патриотическому автопробегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борец Алим Селимов: сейчас самое время показать, насколько нам дорога наша мирная Беларусь-1

Участники прошлых акций побывали во всех областях нашей родины, проехав по крупным и малым городам. Теперь белорусов ждет столица. Место сбора – аэродром Липки. Оттуда в полдень участники автопробега отправятся на Минскую кольцевую. Завершит встречу неравнодушных к судьбе своей страны белорусов праздничный концерт.

Борец Алим Селимов: сейчас самое время показать, насколько нам дорога наша мирная Беларусь-4

Алим Селимов, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе:
Сейчас самое время показать всем, насколько нам дорога наша стабильная и мирная Беларусь. В это воскресенье ровно в полдень – аэродром Липки. Приглашаю всех неравнодушных людей поучаствовать в республиканском автопробеге «За единую Беларусь!»

Когда мы едины, мы непобедимы.

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# Государственная социальная политика # общество # Алим Селимов # Фотофакт

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