Борец Алим Селимов: сейчас самое время показать, насколько нам дорога наша мирная Беларусь

Новости Беларуси. Вместе за единую Беларусь. В предстоящее воскресенье, 8 ноября, все желающие могут присоединиться к патриотическому автопробегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.