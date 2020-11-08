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Главврач Могилёвской больницы: люди у нас как-то стесняются надеть маски. Надо думать о своей семье, о людях, которые рядом

08 ноября 2020 12:26
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Новости Беларуси. В Могилевской области в 2,5 раза увеличили количество кислородных точек. Сейчас их общее количество – почти 1 800, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главврач Могилёвской больницы: люди у нас как-то стесняются надеть маски. Надо думать о своей семье, о людях, которые рядом-1

Только областная больница этим оборудованием одновременно может обеспечить 120 пациентов – в том числе для лечения людей с коронавирусной инфекцией.

Паузу между первой и второй волной COVID-19 медики использовали максимально продуктивно.

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Главврач Могилёвской больницы: люди у нас как-то стесняются надеть маски. Надо думать о своей семье, о людях, которые рядом-4

В регионе создан фонд, который включает более 400 аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов, также пополнилась база и другим оборудованием. В больницах и поликлиниках временные шлюзы между зонами успели заменить на основные. Это позволяет уберечь медперсонал и пациентов от вируса в медучреждениях. Что касается мер предосторожности за их стенами, стоит помнить про элементарные правила.

Главврач Могилёвской больницы: люди у нас как-то стесняются надеть маски. Надо думать о своей семье, о людях, которые рядом-7

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной больницы:
Маска, которую надел здоровый человек, дает защиту до 25 %. Если маска надета на больном, то это 75 %. А вот когда на обоих, это уже 95 %. Бывает, человек заражен, но у него нет высокой температуры, то есть нет проявлений болезни и он не знает, что он больной. Люди у нас как-то стесняются надеть маски. Не надо стесняться, надо думать о своей семье, о людях, которые рядом, и так помогать медикам.

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# Коронавирус # общество # Анатолий Кулик # Фотофакт

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