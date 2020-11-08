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«Когда мне сначала предложили, я очень боялась». О чём рассказывают студенты, которые помогают больным с коронавирусом

08 ноября 2020 12:05
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Новости Беларуси. В Могилевской области в 2,5 раза увеличили количество кислородных точек. Сейчас их общее количество – почти 1 800, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На помощь могилевским медикам пришли учащиеся местного медколледжа. Они помогают врачам в составе двух студенческих отрядов.

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«Когда мне сначала предложили, я очень боялась». О чём рассказывают студенты, которые помогают больным с коронавирусом-1

Валерия и Михаил – студенты второго курса факультета медико-диагностического дела. У них уже был опыт работы с коронавирусными пациентами во время первой волны.

«Когда мне сначала предложили, я очень боялась». О чём рассказывают студенты, которые помогают больным с коронавирусом-4

Михаил Жариков, студент Могилевского государственного медицинского колледжа:
Это просто гигантский опыт, лучше любой практики в колледже. Я очень хотел пойти туда.

«Когда мне сначала предложили, я очень боялась». О чём рассказывают студенты, которые помогают больным с коронавирусом-7

Валерия Бодрова, студентка Могилевского государственного медицинского колледжа:
Когда мне сначала предложили, я очень боялась, потому что никто не знает, что это за вирус. Было непонятно, страшно. Но так как я учусь в медицинском колледже, это, можно сказать, мой долг, я медик и я хотела просто помогать своим людям, своей стране. Потому что мы им нужны.

«Когда мне сначала предложили, я очень боялась». О чём рассказывают студенты, которые помогают больным с коронавирусом-10

Уже со следующей недели студенты придут на помощь Могилевскому зональному центру гигиены и эпидемиологии. Они будут участвовать в проведении эпидрасследования, а также обрабатывать данные контактов первого уровня и передавать их в поликлинику.

# Коронавирус # общество # Михаил Жариков # Валерия Бодрова # Фотофакт

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