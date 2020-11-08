«Когда мне сначала предложили, я очень боялась». О чём рассказывают студенты, которые помогают больным с коронавирусом

Новости Беларуси. В Могилевской области в 2,5 раза увеличили количество кислородных точек. Сейчас их общее количество – почти 1 800, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На помощь могилевским медикам пришли учащиеся местного медколледжа. Они помогают врачам в составе двух студенческих отрядов.

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