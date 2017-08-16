О чем говорили Президент Беларуси и космонавт Олег Новицкий
Новости Беларуси. По-настоящему тепло и трогательно во Дворце Независимости прошла встреча Александра Лукашенко с космонавтом Олегом Новицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Знаменитый уроженец Беларуси, недавно вернувшийся из второго космического полета, подарил Президенту памятную фотографию экипажа и часы для космонавтов. Александр Лукашенко в свою очередь преподнес первый экземпляр книги о Дворце Независимости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пусть она будет у тебя. Первый экземпляр, который я утверждал как образец. Два слова я там написал на скорую руку, прочитаешь.
Олег Новицкий, космонавт:
Обязательно. Надо будет оформление красивое сделать под нее теперь.
Александр Лукашенко:
Кому, если не самому настоящему человеку с белорусским сердцем подарить эту первую книжку? Это будет символично и достойно. Наблюдали, переживали. Все-таки первый полет, я так понимаю, где-то около 150 дней, почти 200 дней следующий полет. Мне трудно это представить.
Олег Новицкий:
Ой, мне тоже.
Александр Лукашенко:
Я как человек, не очень любящий замкнутые пространства, когда смотрю, как вы там кувыркаетесь…
Олег Новицкий:
Деваться-то некуда Вы же сами понимаете: ввязался в драку – надо отрабатывать.
Александр Лукашенко:
Это точно. В космос не выйдешь, не отдохнешь там.
Олег Новицкий:
Да, и дверью не хлопнешь, если где-то маленькие недопонимания.
Александр Лукашенко:
Мы наблюдали, видели все эти перипетии, все эти проблемы. Я всегда удивлялся, как вы находили там общий язык с этими иностранцами.
Олег Новицкий:
Нормально. Они делают вид, что говорят по-русски, мы делаем вид, что говорим по-английски. Ничего, главное, чтобы понимали друг друга. А там не важно, как мы разговариваем. Чтобы знали, что можно нажимать, что нельзя. Хорошие ребята, молодцы.
Александр Лукашенко:
Вы сейчас в отпуске, да?
Олег Новицкий:
Да, до конца августа взял пока. Сейчас не знаю, как пойдет – дел накопилось. Надо попытаться как-то потихоньку осваиваться здесь.
Александр Лукашенко:
На Земле?
Олег Новицкий:
Да, надо готовиться. Сейчас будет медкомиссия, где-то в декабре-январе они скажут, годен я или не годен. Я думаю, все будет нормально.
Герой Российской Федерации Олег Новицкий – уроженец города Червень Минской области. Первый полет в космос как командир корабля совершил в 2012 году. Второй начался в ноябре 2016 и продлился до 2 июня 2017.