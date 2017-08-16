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О чем говорили Президент Беларуси и космонавт Олег Новицкий

16 августа 2017 15:04
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Новости Беларуси. По-настоящему тепло и трогательно во Дворце Независимости прошла встреча Александра Лукашенко с космонавтом Олегом Новицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитый уроженец Беларуси, недавно вернувшийся из второго космического полета, подарил Президенту памятную фотографию экипажа и часы для космонавтов. Александр Лукашенко в свою очередь преподнес первый экземпляр книги о Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пусть она будет у тебя. Первый экземпляр, который я утверждал как образец. Два слова я там написал на скорую руку, прочитаешь.

Олег Новицкий, космонавт:
Обязательно. Надо будет оформление красивое сделать под нее теперь.

О чем говорили Президент Беларуси и космонавт Олег Новицкий-1

Александр Лукашенко:
Кому, если не самому настоящему человеку с белорусским сердцем подарить эту первую книжку? Это будет символично и достойно. Наблюдали, переживали. Все-таки первый полет, я так понимаю, где-то около 150 дней, почти 200 дней следующий полет. Мне трудно это представить.

Олег Новицкий:
Ой, мне тоже.

Александр Лукашенко:
Я как человек, не очень любящий замкнутые пространства, когда смотрю, как вы там кувыркаетесь…

Олег Новицкий:
Деваться-то некуда Вы же сами понимаете: ввязался в драку – надо отрабатывать.

Александр Лукашенко:
Это точно. В космос не выйдешь, не отдохнешь там.

О чем говорили Президент Беларуси и космонавт Олег Новицкий-4

Олег Новицкий:
Да, и дверью не хлопнешь, если где-то маленькие недопонимания.

Александр Лукашенко:
Мы наблюдали, видели все эти перипетии, все эти проблемы. Я всегда удивлялся, как вы находили там общий язык с этими иностранцами.

Олег Новицкий:
Нормально. Они делают вид, что говорят по-русски, мы делаем вид, что говорим по-английски. Ничего, главное, чтобы понимали друг друга. А там не важно, как мы разговариваем. Чтобы знали, что можно нажимать, что нельзя. Хорошие ребята, молодцы.

Александр Лукашенко:
Вы сейчас в отпуске, да?

О чем говорили Президент Беларуси и космонавт Олег Новицкий-7

Олег Новицкий:
Да, до конца августа взял пока. Сейчас не знаю, как пойдет – дел накопилось. Надо попытаться как-то потихоньку осваиваться здесь.

Александр Лукашенко:
На Земле?

Олег Новицкий:
Да, надо готовиться. Сейчас будет медкомиссия, где-то в декабре-январе они скажут, годен я или не годен. Я думаю, все будет нормально.

Герой Российской Федерации Олег Новицкий – уроженец города Червень Минской области. Первый полет в космос как командир корабля совершил в 2012 году. Второй начался в ноябре 2016 и продлился до 2 июня 2017.

# Александр Лукашенко # Белорусские космонавты # Фотофакт # Олег Новицкий

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