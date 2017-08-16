О чем говорили Президент Беларуси и космонавт Олег Новицкий

Новости Беларуси. По-настоящему тепло и трогательно во Дворце Независимости прошла встреча Александра Лукашенко с космонавтом Олегом Новицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаменитый уроженец Беларуси, недавно вернувшийся из второго космического полета, подарил Президенту памятную фотографию экипажа и часы для космонавтов. Александр Лукашенко в свою очередь преподнес первый экземпляр книги о Дворце Независимости. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пусть она будет у тебя. Первый экземпляр, который я утверждал как образец. Два слова я там написал на скорую руку, прочитаешь. Олег Новицкий, космонавт:

Обязательно. Надо будет оформление красивое сделать под нее теперь.

Александр Лукашенко:

Кому, если не самому настоящему человеку с белорусским сердцем подарить эту первую книжку? Это будет символично и достойно. Наблюдали, переживали. Все-таки первый полет, я так понимаю, где-то около 150 дней, почти 200 дней следующий полет. Мне трудно это представить. Олег Новицкий:

Ой, мне тоже. Александр Лукашенко:

Я как человек, не очень любящий замкнутые пространства, когда смотрю, как вы там кувыркаетесь… Олег Новицкий:

Деваться-то некуда Вы же сами понимаете: ввязался в драку – надо отрабатывать. Александр Лукашенко:

Это точно. В космос не выйдешь, не отдохнешь там.

Олег Новицкий:

Да, и дверью не хлопнешь, если где-то маленькие недопонимания. Александр Лукашенко:

Мы наблюдали, видели все эти перипетии, все эти проблемы. Я всегда удивлялся, как вы находили там общий язык с этими иностранцами. Олег Новицкий:

Нормально. Они делают вид, что говорят по-русски, мы делаем вид, что говорим по-английски. Ничего, главное, чтобы понимали друг друга. А там не важно, как мы разговариваем. Чтобы знали, что можно нажимать, что нельзя. Хорошие ребята, молодцы. Александр Лукашенко:

Вы сейчас в отпуске, да?