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«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе?

08 ноября 2020 10:01
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Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Советский человек знал: если товара нет в государственном магазине, нужно идти в комиссионный. Комиссионка, как правило, торговала за процент. Но настоящей находкой эпохи дефицита стали люди, которые могли продать абсолютно все, – фарцовщики.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -1

Расходились не только сапоги, шубы или джинсы. Любители техники готовы были запросто раскошелиться за двухкассетный японский магнитофон Sharp или телевизор SONY. В 1980-е приобрел популярность венгерский кубик Рубика. Затейливую игрушку даже преподносили в качестве подарка на свадьбу или новоселье. Контрабанда поставлялась в основном морским путем. Одесский и Рижский порты считались золотым дном. Оттуда в Минск регулярно приходили автобусы с ценным товаром.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -4

Вадим Гигин, кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Одно время в Беларуси контролеры, они назывались ревизоры, международного транспорта не ходили получать зарплату, забывали, потому что она им была не нужна. Представляете, что такое взять и проверить один рейс Минск-Рига?

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -7

В декабре 1978 года вся Москва замирает в предвкушении исторического события. В Союз впервые летит легендарная группа Boney M. Купить же билет в кассе было почти нереально. Их обладатели могли смело отнести себя к баловням судьбы – основная часть квитков раскидывалась по обкомам, горкомам и первичным комсомольским организациям. В надежде заполучить заветный билет люди приходили к концертному залу «Россия» с самым ценным – джинсами!

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -10

Вячеслав Меньковский, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России БГУ:
Вся страна хотела джинсы. Джинсы стоили рублей 120. Это из таких вещей, без которых, в принципе, можно обойтись, но которые хочется. Это было модно и дорого. Девушке нужны были сапоги, сапоги стоили рублей 120 при зарплате девушки рублей 80.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -13

Александра Гайдук, певица, актриса:
Те, кто жил в Бресте, всегда умудрялись что-то на что-то поменять. Я помню свой первый набор косметики PUPА, который я поменяла на какие-то купленные по блату джинсы. Поменяла на этот красивый красный набор, потому что не было ничего.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -16

Щеголять в вожделенных брюках могли лишь редкие счастливцы: актеры, дипломаты, спортсмены, моряки и стюардессы. Джинсы стали настоящим эталоном моды. Они должны были отвечать нескольким требованиям, главное из которых – потертость. Ждать, пока джинсы состарятся сами, времени не было, поэтому модный лоск им придавали прямо в домашних условиях.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -19

Александра Гайдук:
Мы с подружкой, она очень хорошо шила, доставали где-то ткань, какую-то марлевку, все это красили в тазике, на огне. Потом мы умудрялись что-то завязывать ниточками, потому что мы делали варенку, и нам надо было в хлорке это все варить, чтобы потом был такой эффект. Например, темная ткань и такие брызги.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -22

Баснословный ценник не отпугивал людей. Те готовы были достать из бумажника любую купюру, лишь бы заполучить заветную вещицу. Зачастую товар приобретали у самих иностранцев. Минск был не очень открытым городом. Ситуацию спасали два дипломатических представительства – Польши и ГДР.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -25

Вадим Гигин:
Хорошо помню, на площади Ленина – Независимости сейчас – стоят эти автобусы с иностранцами, они ходят маршрутом. И эти ребятки 17-18 лет, как воробушки забегают. Я, помню, маленький был, я не был фарцовщиком. В парке Челюскинцев подошли ко мне иностранцы и хотели со мной поменяться, я не мог понять, что. Как я понял, по обрывочным фразам, они хотели советские значки. Конечно, основной товар, который иностранцев интересовал, это были иконы, предметы старины, икра, русская водка, что интересно, и какие-то символы советской власти.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -28

Местами притяжения фарцовщиков стали гостиницы «Планета», «Свислочь», различные бары и рестораны. Все они без исключения были под контролем КГБ и ОБХСС. Там у иностранцев можно было заполучить товар, который потом втридорога сплавлялся землякам. Порой спрос был на самые, казалось бы, неожиданные вещи.

Вадим Гигин:
На пакетах люди сделали состояние в Советском Союзе. Были пакеты MONTANA. Если джинсы MONTANA стоили 180 рублей, пакет стоил 5 рублей. Потом запустили, был такой легендарный пакет полиэтиленовый, а пакеты же не выбрасывали, стирали.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -31

В пик популярности Боярского и Пугачевой был такой пакет на одной стороне Боярский, на другой стороне Пугачева. Он расходился десятками тысяч, если не сказать миллионами.

Особенно тяжело приходилось меломанам. Цена за импортный винил с хитами любимой группы могла доходить до 120 рублей.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -34

Игорь Волчек, мультипликатор, режиссер, композитор:
Ну как это, не иметь пластинку Beatles? Я очень интересовался джазом, мне были интересны все эти диски, бэнды. Конечно, мы старались это приобретать.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -37

На фарцовщиков развернулась настоящая охота. Кроме того, что их облагали данью местные бандиты, им могло светить суровое наказание.

Вячеслав Меньковский:
Любые операции, связанные с валютой, это было уголовное преступление. При Хрущеве даже расстреливали, было очень громкое дело двух фарцовщиков. То есть человек не имеет права привезти доллары в Советский Союз.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -40

В век, когда связи решали все, дружить со швейцарами, горничными, барменами и официантами считалось жизненно важным. Это были едва ли не самые уважаемые люди в обществе.

Вадим Гигин:
Абсолютно неожиданные должности были суперпрестижными. Заведующий столовой в Раубичах – ну и что? А это столовая, это банкеты, иностранные делегации, которые на эту базу приезжали.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -43

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:
Мы снимали с подружкой комнату в Могилеве, и я две зимы подряд ходила, сшила пальто себе осеннее. И вдруг хозяйка, у которой мы снимали комнату, говорит: «Нина, такой мороз, почему ты ходишь в осеннем пальто?». Я говорю: «Вы не поверите не могу купить какое-то приличное зимнее пальто, тем более шубу». Был очень страшный дефицит. Она работала в бухгалтерии у нас в универмаге в Могилеве. Говорит: «Приди ко мне завтра во столько-то». Я купила шубу себе из итальянского меха, но пошив наш, белорусский.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -46

В 1977 году распахнул свои двери еще один образец советской торговли. Задолго до этого архитекторы Парусников и Заборский спроектировали на первом этаже жилого дома по адресу проспект Ленина, 23 большой продовольственный магазин. Над названием не станут долго думать, а просто присвоят ему номер 13. В 1977-м он станет Центральным универсамом, а к жилому дому пристроят большой торговый зал. Вокруг этого события поднялось немало шума.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -49

Ирина Степанова, заместитель директора ЗАО «Универсам «Центральный»:
Сам магазин когда строили, жильцы были против. Ходили к Машерову, говорили, что против, потому что в центре у нас тут такой хороший двор. Он сказал: «Пожалуйста, выбирайте квартиру в любом районе города».

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -52

В ночь перед открытием все работники универсама были на местах. Наводили последний лоск и готовились к встрече покупателей. Правда, в первый день магазин работал всего два часа.

Тамара Кожемяко, контролер-кассир 6-го разряда ЗАО «Универсам «Центральный»:
Мы его убирали, мыли, подготавливали к продаже. Это такая гордость была, универсам открылся, было такое счастье работать в таком магазине. Уже и продукция появилась, много товаров – в основном нашего, отечественного производства.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -55

С первых дней «Центральный» стал флагманом БССР по торговле продуктами питания. Магазин славился прекрасными отношениями с Министерством торговли. И даже во времена тотального дефицита здесь всегда бы выбор. Одной только колбасы было 80 видов!

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -58

Ирина Степанова:
Я помню, что у нас польская колбаса появилась, сосиски. Потом появились окорочка, куры, вроде бы, пропали. Такого, чтобы пустой был магазин и нельзя было купить продуктов, в «Центральном» такого не было.

«Люди сделали состояние на пакетах». Кто такие фарцовщики и чем они занимались в Советском Союзе? -61

Посуда, средства для уборки, бытовая техника, аудиокассеты – все это можно было запросто отыскать на прилавках главного универсама белорусской столицы.

Тамара Кожемяко:
Импортные товары все были по блату. Выпросили товар, стоят, ждут часами, очередь могла подойти, но размер не подошел.

# История # общество # Вадим Гигин # Вячеслав Меньковский # Александра Гайдук # Игорь Волчек # Нина Шарубина # Ирина Степанова # Тамара Кожемяко # Фотофакт

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