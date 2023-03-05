Чтобы напитать почву талыми водами, нужно зачернить снег. Рассказываем, как это сделать

В марте для садоводов наступает долгожданная, но очень хлопотная пора. Как радостно на душе с приходом первых теплых дней! Нужно переделать множество дел и подготовить сад к триумфальному шествию весны, рассказали в программе «Плюс-минус». А пока помогаем саду напитаться талыми водами.

Чтобы как можно лучше ваш сад напитался талыми водами, можно попробовать снег зачернять. Для этого используют сухую золу, торфяную пыль или древесный уголь. Зачерненный снег хорошо поглощает солнечные лучи, а незачерненный их отражает, темные полосы снега тают быстрее.