Чтобы напитать почву талыми водами, нужно зачернить снег. Рассказываем, как это сделать

В марте для садоводов наступает долгожданная, но очень хлопотная пора. Как радостно на душе с приходом первых теплых дней! Нужно переделать множество дел и подготовить сад к триумфальному шествию весны, рассказали в программе «Плюс-минус». А пока помогаем саду напитаться талыми водами.
Чтобы как можно лучше ваш сад напитался талыми водами, можно попробовать снег зачернять. Для этого используют сухую золу, торфяную пыль или древесный уголь. Зачерненный снег хорошо поглощает солнечные лучи, а незачерненный их отражает, темные полосы снега тают быстрее.
При теплой погоде снег на солнечных местах полностью тает за 4-5 дней. На месте его показывается почва, которая под действием солнечных лучей нагревается и оттаивает на некоторую глубину. После этого начинают таять белые, незачерненные полосы снега, и впитываться в оттаявшую рядом почву. В результате почти вся влага впитывается. Это создает достаточный запас ее на весь весенний период.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Народные приметы на начало весны. Какому святому молиться, чтобы избавиться от головной боли?
Правила высадки рассады в открытый грунт. Что важно знать огороднику?
Воспользуйтесь известковым молоком. Как обработать деревья, чтобы защитить их от перепадов температур?