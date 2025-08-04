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Разведка и огневое поражение! В Беларуси прошло тактико-специальное учение

04 августа 2025 06:20
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Разведка, радиоэлектронная борьба и огневое поражение. Тактико-специальное учение прошло в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разведка и огневое поражение! В Беларуси прошло тактико-специальное учение-2

Специалисты Западного оперативного командования вели поиск объектов условного противника, осуществляли наведение и корректировку огня артиллерии. Во время тренировки максимально использовались беспилотники различных типов, тепловизоры, современные средства связи.

Разведка и огневое поражение! В Беларуси прошло тактико-специальное учение-4

Александр Лавренов, начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования:
Мы впервые применили комплексную систему огневого поражения, развернули на местности все ее элементы, интегрировали все виды разведок. Мы добились того, что информация о всех вскрытых объектах противника попадает командующему для поражения практически онлайн. Тем самым мы исключаем вероятность внезапности действий противника на любых направлениях действия войск командования.

Также в рамках учения отработаны элементы маскировки и радиоэлектронного подавления каналов связи условного противника. Подразделения показали взаимодействие в условиях динамично изменяющейся оперативной обстановки, адаптируя тактику под характер угроз.

# Александр Лавренов # Вооруженные силы Республики Беларусь

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