В Минске продолжается серия концертов в Александровском сквере
Минск – музыкальный. В столице продолжается серия концертов в Александровском сквере, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 августа свое творчество презентовали артисты Национального академического театра имени Якуба Коласа из Витебска. Мастера сцены подготовили концерт, во время которого исполнили советские хиты.
Эди Омар Ривьерра, турист (Испания):
Это дает такие краски городу, музыкальный Минск. Все лето очень много спектаклей. Особенно возле «Купалы», в котором происходят самые великолепные произведения. Классический музыкальный театр Беларуси. И, конечно, Витебский театр музыкальный очень известный. И сегодня, я думаю, что публика очень рада здесь.
Татьяна Агафонова:
Все великолепно, все очень нравится, погода прекрасная, репертуар великолепный, публика тоже. Все благоприятствует.
Константин Гончаров, художественный руководитель Национального академического театра имени Якуба Коласа:
Первый раз на улице, в парке выступаем. Это интересный вызов. И когда мы сюда приехали, расставили декорации, актеры вышли на сцену, и, вы знаете, уже произошла магия. Зритель, который уже здесь был, слышал, как наши артисты распеваются, уже были первые аплодисменты.
9 августа свое мастерство презентуют детские хореографические и вокальные коллективы. Цикл концертов завершится 30 августа выступлением солистов Белгосфилармонии.