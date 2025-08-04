В Минске продолжается серия концертов в Александровском сквере

Минск – музыкальный. В столице продолжается серия концертов в Александровском сквере, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 августа свое творчество презентовали артисты Национального академического театра имени Якуба Коласа из Витебска. Мастера сцены подготовили концерт, во время которого исполнили советские хиты.

Эди Омар Ривьерра, турист (Испания):

Это дает такие краски городу, музыкальный Минск. Все лето очень много спектаклей. Особенно возле «Купалы», в котором происходят самые великолепные произведения. Классический музыкальный театр Беларуси. И, конечно, Витебский театр музыкальный очень известный. И сегодня, я думаю, что публика очень рада здесь.

Татьяна Агафонова:

Все великолепно, все очень нравится, погода прекрасная, репертуар великолепный, публика тоже. Все благоприятствует.