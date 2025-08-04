В Минской области отремонтируют свыше 1 300 километров дорог

Безопасные и качественные дороги давно стали брендом Беларуси. Страна обслуживает большие транзитные грузовые и пассажирские потоки, поэтому обновлению и развитию транспортной инфраструктуры особое внимание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году самый большой объем ремонтных работ – в Минской области. Здесь приведут в порядок свыше 1 300 километров дорог, основная часть – местного значения. Так, например, в Молодечненском районе работы уже выполнены на 18 объектах протяженностью 10 километров, из них 7 в сельских населенных пунктах.

Максим Романенко, начальник отдела по управлению общим имуществом жилищного фонда Молодечно и Молодечненского района КУП «Служба заказчика ЖКУ Молодечненского района»:

В рамках содержания улично-дорожной сети постоянно проводятся работы по ямочному ремонту дорог, оборудованию доступной среды для граждан с ограниченными возможностями и организацией велодвижения. На реализацию данных программ выделяются значительные средства из областного и местного бюджета. Сейчас ведутся работы по асфальтированию участка по улице Янки-Купалы в городе Молодечно протяженностью 400 метров. В планах на 2025 год остаток выполнения работ по асфальтированию улиц протяженностью четыре километра.

С начала года в населенных пунктах Минской области отремонтировали более 200 тысяч квадратных метров дорог. Комплекс мероприятий включает обновление покрытия, обочин, нанесение дорожной разметки и замену знаков, там где это необходимо.