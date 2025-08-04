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Комаровский рынок готовится к масштабной реконструкции

04 августа 2025 06:54
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Для удобства покупателей и комфорта продавцов. Столичный Комаровский рынок готовится к масштабной реконструкции. Изменения затронут крытую часть комплекса. К работам приступят в ближайшее время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концепция предусматривает создание современного торгового пространства. Обновят почти все витрины. Также расширят зоны обслуживания, улучшат освещение, установят дополнительное холодильное оборудование.

Комаровский рынок готовится к масштабной реконструкции-2

Людмила Томашевич, заместитель генерального директора Минского Комаровского рынка:
Прежде всего, это замена холодильных витрин в количестве 380 штук. Шкафов накопителей, где будет находиться продукция. Будут созданы все условия для того, чтобы она соответствующим образом хранилась. Хотелось бы отметить относительно того, что в ходе этой поэтапной реконструкции будут созданы зоны отдыха, где наши посетители смогут не только отдохнуть, но и в целом насладиться атмосферой самого рынка. 

На работы по обновлению понадобится около двух лет, при их проведении сам рынок продолжит работу. 

# Минский Комаровский рынок

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