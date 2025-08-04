Для удобства покупателей и комфорта продавцов. Столичный Комаровский рынок готовится к масштабной реконструкции. Изменения затронут крытую часть комплекса. К работам приступят в ближайшее время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Концепция предусматривает создание современного торгового пространства. Обновят почти все витрины. Также расширят зоны обслуживания, улучшат освещение, установят дополнительное холодильное оборудование.
Людмила Томашевич, заместитель генерального директора Минского Комаровского рынка:
Прежде всего, это замена холодильных витрин в количестве 380 штук. Шкафов накопителей, где будет находиться продукция. Будут созданы все условия для того, чтобы она соответствующим образом хранилась. Хотелось бы отметить относительно того, что в ходе этой поэтапной реконструкции будут созданы зоны отдыха, где наши посетители смогут не только отдохнуть, но и в целом насладиться атмосферой самого рынка.
На работы по обновлению понадобится около двух лет, при их проведении сам рынок продолжит работу.