Для удобства покупателей и комфорта продавцов. Столичный Комаровский рынок готовится к масштабной реконструкции. Изменения затронут крытую часть комплекса. К работам приступят в ближайшее время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концепция предусматривает создание современного торгового пространства. Обновят почти все витрины. Также расширят зоны обслуживания, улучшат освещение, установят дополнительное холодильное оборудование.