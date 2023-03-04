Народные приметы на начало весны. Какому святому молиться, чтобы избавиться от головной боли?

К гадалке не ходи. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 5 марта – день Катыша. В это время последний раз катались с горок, рассказали в программе «Плюс-минус». При этом приговаривали: «Зима на исходе, так успей на санках покататься». Также пекли круглые колобки-катыши на коровьем масле. Они еще назывались кокурками.
6 марта – Тимофей Весновей. «Весновей веет и старого греет». Считалось, что в день Тимофея Весновея начинается сокодвижение в кленах и березах.
7 марта – Маврикиев день. В народе считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня – это к скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки – к счастливому году».
8 марта – Поликарпов день. Особые поговорки были на Поликарпа о сороках. Наблюдали за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху – быть вьюге. Действительно, возвращение холодов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится».
9 марта – Иванов день. На Руси Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли. Также у него просили о здоровье детей, защите посевов и плодородии. Снег в этот день говорил о том, что Пасха будет холодной.
Прогноз синоптиков на неделю с 6 по 12 марта. Ждать ли белорусам весенней погоды? Читайте здесь.
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