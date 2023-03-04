«Очень важный фактор». Нововведения в избирательном процессе позволят сократить финансовые расходы

Новости Беларуси. В Беларуси сегодня, 4 марта, вступила в силу обновленная редакция Избирательного кодекса. В сравнении с предшественником, новый документ существенно увеличился в объемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменены возраст и ценз оседлости для кандидатов в Президенты, кроме того, к ним будут предъявляться дополнительные требования.

Появились в кодексе и принципиально новые разделы, которые уточняют роль Всебелорусского народного собрания, а также Единого дня голосования в избирательном процессе. Систему комиссий оптимизировали, изменили график работы участков в период досрочного голосования. При составлении документа старались максимально учесть как правоприменительную практику, так и международный опыт. Выборы 2024 года будут организованы по-новому. Впервые в стране пройдет Единый день голосования. Это будет самая масштабная кампания за последние годы. Принятые нововведения позволят сократить избирательный цикл, а также финансовые расходы.

Александр Шатько, общественный деятель:

Это долгожданный вариант – Единый день голосования. Мы будем знать четко и конкретно, когда он будет проходить по времени (последняя неделя февраля). И к этим выборам можно готовиться не только кандидатам и их штабам, но и местным органам власти. Мы будем четко понимать, когда у нас состоятся очередные выборы. Это изменение количества участников непосредственно комиссий за счет того, что будет 110 округов, где-то на 360 округов будет меньше. Это уменьшение бюджетных средств, уменьшение суеты, количества людей. Плюс кандидаты смогут выдвигать своих представителей в эти окружные комиссии. Раньше это могли делать только политические партии, сейчас это и общественные структуры, и кандидаты, которые будут идти независимо. Это тоже очень важный фактор.

Все новшества прописаны в кодексе максимально четко и однозначно, чтобы нюансы избирательного процесса были понятны белорусам и членам комиссий. На этом настаивал глава государства. В ходе подготовки документа Президент не раз подчеркивал, что к выборам 2024-го нужно быть готовыми, ведь легких избирательных кампаний ждать не приходится.