В МАРТ рассказали о результатах мониторинга торговых объектов в первом полугодии 2025-го

Сферы торговли и общепита в нашей стране активно развиваются. Их доля в ВВП весомая и постоянно увеличивается. От положения дел в этих отраслях, уровня обслуживания и наличия качественных товаров и востребованных услуг зависит степень удовлетворенности граждан. Основной упор в работе по этому направлению в отраслевом министерстве делают на упреждение нарушений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в первом полугодии специалисты МАРТ провели мониторинг более четырех тысяч объектов торговли. В трети случаев выявлены недочеты – от неправильной выкладки до наличия просроченных товаров. Продукция с истекшим сроком годности присутствовала в каждом десятом посещенном магазине.

Кирилл Слабко, начальник главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли по Минску: МАРТ, как и все остальные контролирующие надзорные органы, в своей работе руководствуется нормами указа Президента Республики Беларусь №510. Работа строится в первую очередь у нас в сторону профилактики, проведения профилактическо-превентивных мероприятий, позволяющих оперативно пресечь нарушения, подсказать субъекту, что нужно устранить, как нужно устранить, в какое время и, соответственно, впоследствии в случае добровольного устранения этих нарушений избежать ответственности.

Ирина Далакишвили, заведующий отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Традиционно в адрес санитарно-эпидемиологической службы страны поступают обращения, связанные с реализацией пищевой продукции с истекшим сроком годности либо которые не соответствуют требованиям качества, то есть признаки порчи могут присутствовать в продукции либо какие-либо изменения органолептических свойств.

МАРТ сотрудничает с коллегами из контролирующих органов и отслеживает исполнение всех предписаний.