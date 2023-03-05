Лунный календарь дачника на 4-10 марта. Что учесть, чтобы будущий урожай порадовал?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 4 и 5 марта не очень урожайные дни для посевов, рассказали в программе «Плюс-минус». Однако в эти дни можно рыхлить землю, удобрять почву для будущих посевов, опрыскивать сад от вредителей и обрезать деревья. На подоконнике и в теплице можно сажать зелень, салат и базилик.

6-8 марта – дни полнолуния. В это время любого рода работы с растениями не проводятся.