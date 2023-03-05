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Лунный календарь дачника на 4-10 марта. Что учесть, чтобы будущий урожай порадовал?

05 марта 2023 07:14
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 4 и 5 марта не очень урожайные дни для посевов, рассказали в программе «Плюс-минус». Однако в эти дни можно рыхлить землю, удобрять почву для будущих посевов, опрыскивать сад от вредителей и обрезать деревья. На подоконнике и в теплице можно сажать зелень, салат и базилик.  

6-8 марта – дни полнолуния. В это время любого рода работы с растениями не проводятся.  

Лунный календарь дачника на 4-10 марта. Что учесть, чтобы будущий урожай порадовал?-1

А вот 9 и 10 марта – урожайные дни. Все посаженные растения хорошо приживутся и дадут отменный урожай. Можно высаживать любые овощи на рассаду, а на клумбе сажать многолетние и однолетние цветы. В саду прививать и обрезать деревья, подкармливать и белить их.  

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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