Правила высадки рассады в открытый грунт. Что важно знать огороднику?

Хлопот, связанных с предстоящим сезоном, у огородников заметно прибавляется, и во многом этот месяц определяет, насколько плодотворным будет результат всего года, рассказали в программе «Плюс-минус».

В первой декаде сеют томаты, перцы, баклажаны, капусту для последующей высадки рассады в открытый грунт. Ранние сорта капусты высаживают вплоть до последних дней месяца, средние – с 25 марта. И продолжают до 20-х чисел апреля.