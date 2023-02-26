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Правила высадки рассады в открытый грунт. Что важно знать огороднику?

26 февраля 2023 07:13
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Хлопот, связанных с предстоящим сезоном, у огородников заметно прибавляется, и во многом этот месяц определяет, насколько плодотворным будет результат всего года, рассказали в программе «Плюс-минус».  

В первой декаде сеют томаты, перцы, баклажаны, капусту для последующей высадки рассады в открытый грунт. Ранние сорта капусты высаживают вплоть до последних дней месяца, средние – с 25 марта. И продолжают до 20-х чисел апреля. 

Правила высадки рассады в открытый грунт. Что важно знать огороднику?-1

Немаловажное значение для получения крепкой здоровой рассады имеет почвенная смесь. Рецептов ее приготовления много, при этом в качестве основных компонентов используют дерновую, листовую и огородную землю, перегной, крупнозернистый речной песок или другой разрыхлитель. Выбирая срок для посева, ориентируются на рекомендации производителя семян, указанные на упаковке, погодные и климатические условия в регионе.  

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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