Правила высадки рассады в открытый грунт. Что важно знать огороднику?

Хлопот, связанных с предстоящим сезоном, у огородников заметно прибавляется, и во многом этот месяц определяет, насколько плодотворным будет результат всего года, рассказали в программе «Плюс-минус».
В первой декаде сеют томаты, перцы, баклажаны, капусту для последующей высадки рассады в открытый грунт. Ранние сорта капусты высаживают вплоть до последних дней месяца, средние – с 25 марта. И продолжают до 20-х чисел апреля.
Немаловажное значение для получения крепкой здоровой рассады имеет почвенная смесь. Рецептов ее приготовления много, при этом в качестве основных компонентов используют дерновую, листовую и огородную землю, перегной, крупнозернистый речной песок или другой разрыхлитель. Выбирая срок для посева, ориентируются на рекомендации производителя семян, указанные на упаковке, погодные и климатические условия в регионе.
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