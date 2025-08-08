Сотрудники МЧС спасли щенка в Дзержинском районе

«Это чудо-рапс, но импортный!» Лукашенко снова посещает Смолевичский район

В прошлый раз Лукашенко отметил, что состояние дел в этом месте дает объективное представление о ситуации в сельском хозяйстве страны: если здесь все идет хорошо, то можно ожидать положительных результатов и в целом по Беларуси.