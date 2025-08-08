Сотрудники МЧС спасли щенка в Дзержинском районе

В Дзержинском районе спасатели пришли на помощь щенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонок на линию поступил от местного жителя, который сообщил, что слышит лай из-под земли. На место экстренно выехала бригада специалистов.
В Дзержинском районе спасатели пришли на помощь щенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонок на линию поступил от местного жителя, который сообщил, что слышит лай из-под земли. На место экстренно выехала бригада специалистов.
Оказалось, что в заброшенный двухметровый резервуар для воды провалился щенок. С помощью лестницы спасатели спустились в яму и извлекли малыша на поверхность. Он чудом не пострадал.