Пострадавшие от неурожая фермеры требуют компенсаций у правительства Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, на этой неделе власти объявили чрезвычайное положение в сельском хозяйстве. Отрасль понесла большие убытки от продолжительных ливней и заморозков.

По оценке аграриев, в непригодном для сезонных работ состоянии почти 70 тысяч гектаров земель, еще более 5 тысяч не были засеяны из-за осадков. Сумма ущерба оценивается почти в 64 миллиона евро.

Сообщается, что заявки на компенсацию потерь можно было подавать до конца июля. Фермеры провели оценку ущерба и подготовили нужные документы. Однако выяснилось, что выплаты покроют лишь часть убытков и при этом не всех хозяйств, а только тех, чьи угодья пострадали больше всего. Отметим, что Латвия уже получила от Евросоюза 4 миллиона 200 тысяч евро, чтобы возместить потери, однако денег нуждающиеся пока не видели.