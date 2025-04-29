Прямой эфир

Новости по тегу #Ирина Дусь

В 2024 году более полутысячи белорусских пар стали родителями благодаря программе ЭКО
29 апреля 2025 17:49

В 2024 году более полутысячи белорусских пар стали родителями благодаря программе ЭКО

Бесценный шанс – медики обсуждают возможность второй попытки ЭКО
22 января 2025 13:36

Бесценный шанс – медики обсуждают возможность второй попытки ЭКО

ЭКО в Беларуси: кому проводят бесплатную процедуру и какая вероятность забеременеть?
02 мая 2024 16:23

ЭКО в Беларуси: кому проводят бесплатную процедуру и какая вероятность забеременеть?

Специалист РНПЦ «Мать и дитя»: «За 20 лет в нашей стране родилось от программы ЭКО 10 тысяч новых граждан»
02 октября 2023 17:03

Специалист РНПЦ «Мать и дитя»: «За 20 лет в нашей стране родилось от программы ЭКО 10 тысяч новых граждан»

У белорусов есть шанс пройти процедуру ЭКО бесплатно. Что для этого нужно?
27 октября 2022 13:51

У белорусов есть шанс пройти процедуру ЭКО бесплатно. Что для этого нужно?

В Беларуси теперь многие пары могут стать родителями благодаря ЭКО. Поговорили с врачами об этой процедуре
13 марта 2022 18:11

В Беларуси теперь многие пары могут стать родителями благодаря ЭКО. Поговорили с врачами об этой процедуре

Чтобы мой ребенок сам относился к таким вещам трезво. Автор социального проекта про ЭКО рассказала, зачем он нужен
21 июля 2021 10:53

Чтобы мой ребенок сам относился к таким вещам трезво. Автор социального проекта про ЭКО рассказала, зачем он нужен

Из-за этого даже разводятся. У кого в паре чаще встречается бесплодие?
21 июля 2021 10:15

Из-за этого даже разводятся. У кого в паре чаще встречается бесплодие?

Вся процедура может проводиться в рамках одного центра. Где в Беларуси делают ЭКО?
21 июля 2021 09:41

Вся процедура может проводиться в рамках одного центра. Где в Беларуси делают ЭКО?

Часто ли белоруски делают ЭКО и из-за чего развивается бесплодие? Рассказал врач
21 июля 2021 09:36

Часто ли белоруски делают ЭКО и из-за чего развивается бесплодие? Рассказал врач

Программа ЭКО в Беларуси. Какую помощь может оказать государство в этом
11 марта 2021 11:10

Программа ЭКО в Беларуси. Какую помощь может оказать государство в этом

«Попытка не обязательно должна быть первой». Бесплатное ЭКО в Беларуси: какие особенности у процедуры
30 августа 2020 18:48

«Попытка не обязательно должна быть первой». Бесплатное ЭКО в Беларуси: какие особенности у процедуры