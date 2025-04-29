Новости по тегу #Ирина Дусь

Государство заботится о будущих гражданах страны: в Беларуси проводят одну бесплатную попытку ЭКО. Обсуждается возможность и второго шанса на безвозмездной основе. В этом случае эффективность репродуктивной технологии возрастает до 60 %.
«Дело в том, что мы уже порядка пяти лет, с 2020 года, работаем в государственной программе ЭКО с бюджетным финансированием, и это уже тысячи и тысячи женщин, которые получили нашу помощь».
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