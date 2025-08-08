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Лесные пожары в Канаде уничтожили около 17 миллионов гектаров леса

08 августа 2025 07:55
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17 миллионов гектаров леса уничтожили природные пожары в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране зафиксировано более 700 активных очагов возгорания.

Лесные пожары в Канаде уничтожили около 17 миллионов гектаров леса-2

Наиболее тяжелая ситуация сложилась на северо-западе. Здесь пламя вышло из-под контроля. Из провинции Манитоба уже эвакуированы десятки тысяч жителей и людей продолжают вывозить. В 11 штатах объявлен опасный для здоровья уровень загрязнения воздуха. Местных жителей призывают оставаться дома или использовать респираторы. При этом дым, который стремительно распространяется по региону, стал угрозой не только для канадцев.

Плотный смог от пожаров достиг северо-востока США. В Бостоне из-за плохой видимости временно приостанавливали выполнение рейсов в международном аэропорту. Отметим, от лесных пожаров страдают не только люди, но и животные. Огненная стихия заставляет их покидать привычные места обитания.

# Пожары # Природные явления

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