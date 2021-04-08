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Останется построить дом и вырастить детей. Курсанты МВД высадили ели и сосны в Раковском лесничестве

08 апреля 2021 17:16
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Новости Беларуси. К республиканской акции «Неделя леса» присоединились курсанты и сотрудники Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Останется построить дом и вырастить детей. Курсанты МВД высадили ели и сосны в Раковском лесничестве-1

Нынешняя экологическая эстафета приурочена к Году народного единства. Несмотря на резкое похолодание и снег, воспитанники учебного центра взялись за лопаты и саженцы. Для посадки выбрали территорию Раковского лесничества Воложинского лесхоза. 40 будущих сотрудников милиции высадили ели и сосны – всего около 20 тысяч саженцев на площади в 4 гектара. Участие в акции для курсантов стало уже доброй традицией.

Останется построить дом и вырастить детей. Курсанты МВД высадили ели и сосны в Раковском лесничестве-4

Александр Машкин, начальник Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД Беларуси:
Лес – это наше богатство, мы сохраняем нашу республику, мы сохраняем ее целостность. Дерево курсанты сегодня уже посадили – начало положено. После выпуска из учебного заведения останется продолжить всем известную триаду: построить дом и вырастить детей.

Останется построить дом и вырастить детей. Курсанты МВД высадили ели и сосны в Раковском лесничестве-7

Александр Титуленко, сержант внутренней службы Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД Беларуси:
Я впервые на таком мероприятии, очень приятно принимать участие. Сохранить лес – это очень важно, и внести свой значимый вклад приятно.

Курсанты продолжат высаживать деревья на территории лесхозов. 10 апреля воспитанники центра посадят еще больше зеленых насаждений, на этот раз в Першайском лесничестве.

Останется построить дом и вырастить детей. Курсанты МВД высадили ели и сосны в Раковском лесничестве-10

«Я приехал с мамой садить лес». Жители Гродно рассказали, почему решили поучаствовать в акции «Неделя леса»

Акция «Неделя леса» одна из самых масштабных в стране. Присоединиться к высадке растений может каждый. Саженцы можно купить самостоятельно или взять у лесхозов.

# Государственная лесная политика # общество # Александр Машкин # Фотофакт

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