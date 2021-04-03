«Получаем большое удовольствие». Белорусы рассказывают, почему для них важно поучаствовать в акции «Неделя леса»

Новости Беларуси. Сделать страну еще зеленее. «Неделя леса» стартовала в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее организатором традиционно выступает Министерство лесного хозяйства. Экологический марафон проходит уже в 14-й раз. Нынешнюю кампанию приурочили к Году народного единства. И, что важно, присоединиться может каждый желающий.

Позаботиться о природе вместе можно, высадив саженец, заложив памятную аллею, сквер или приведя в порядок места отдыха в лесу. Акция продлится до 10 апреля. За 14 лет это уже стало доброй традицией для многих белорусов.

Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Сегодня мы как раз таки вот эту технологию по созданию лесных культур с закрытой корневой системой очень широко внедряем в республике с целью увеличить период создания лесных культур. Вы видите, как изменяется климат, и период, который отводится на создание в определенной степени уменьшается. А создание культур с ЗКС позволяет увеличить этот период.

Мария Юцевич, консультант управления Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Выехать просто в лес, посадить. Тем более мы – управление лесного хозяйства – за это отвечаем. Например, я отвечаю за выращивание посадочного материала. Мне самой интересно: какой посадочный, как мы садим. Конечно, от этого мы получаем большое удовольствие – побыть в лесу, посадить, пообщаться вне работы – это же так здорово. Тем более когда еще привлекают детей, когда хорошая погода – слава богу, нет дождя. Поэтому всегда с большим удовольствием мы участвуем.

Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. В нашей стране это одно из важнейших национальных богатств. Министерство лесного хозяйства постоянно проводит работу по увеличению лесных зон.

Неделя леса – одна из самых масштабных кампаний. В 2020 году добровольцы вместе с лесничествами высадили более 23 миллионов деревьев. В 2021-м планы не менее масштабные.