Что ждёт Союзное государство в будущем? Мнение политолога

О том, как сегодня творится история. Единый день голосования в Беларуси – вклад в будущее страны. Перспективы Союзного государства – уникальный пример сотрудничества и дружбы для всей мировой общественности. Авторская журналистика. Алексей Дзермант и его «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

В чем новизна и уникальность Союзного государства? Алексей Дзермант, политолог:

В Беларуси успешно прошел единый день голосования, мы выбрали депутатов Палаты представителей и в местные Советы всех уровней, происходит обновление представительной власти. Президент после голосования ответил на волнующие общество как минимум двух стран – Беларуси и России – вопросы и вновь сделал очень важные акценты, которые касаются перспектив Союзного государства. Лукашенко о России: наступят времена, когда мы спина к спине будем стоять друг к другу и защищаться! Эти заявления широко разошлись, хотя глава государства уже не раз высказывался в подобном ключе. И главное тут то, что Беларусь и Россия в союзе будут оставаться суверенными и независимыми государствами. Что мы не повторяем и не копируем существующие формы отношений, но создаем новые, уникальные. В чем же их новизна и уникальность? В том, что мы действительно ищем и находим интеграционные решения для XXI века, когда необходимо учитывать возросшую сложность и нелинейность многих процессов. Например, на международной арене России нужно как можно больше союзных голосов, союзников, которые со своих позиций могут отстаивать общие интересы. Во внутренней политике и в экономике сейчас востребованы разные модели, и мы здесь, в компактной Беларуси, очень часто создаем и отрабатываем то, что затем применяется в большой России.

«Россия в хорошем смысле белорусизируется» Алексей Дзермант:

К сожалению, интеграционная динамика на постсоветском пространстве за последние 30 лет неутешительная: в СНГ в 1993 году было 12 стран, а сегодня девять, в Договоре о коллективной безопасности было девять участников, сейчас в ОДКБ осталось пять, в ЕврАзЭС было шесть, а в ЕАЭС сегодня пять. Почему так происходит? Центробежные тенденции усиливаются влиянием геополитических конкурентов, которые хотят растащить это пространство под свои зоны влияния. И здесь наш союз с Россией не только не остановился в развитии, но заметное активизировался в последнее время. Да, нужно сделать еще очень многое, особенно в базисе, в экономике, ведь белорусская и российская модели все еще довольно сильно отличаются друг от друга, хотя мы наблюдаем, как Россия в хорошем смысле белорусизируется, то есть перенимает многие наши практики, что раньше казалось мало реальным. Главное, что нам понятен горизонт развития – дальнейшая интеграция в оборонной сфере, в промышленности, гармонизация законодательства, соблюдение прав граждан, единое культурно-гуманитарное пространство. Многие вопросы пока отложены: создание единой валюты, единого гражданства, единого парламента. С одной стороны, они есть в перспективе, с другой стороны – их решение здесь и сейчас не всегда целесообразно из-за неподготовленной базы и почвы, из-за пока не найденных взаимовыгодных решений. Эти решения должны быть рассчитаны не только «на двоих», наша модель интеграции должна иметь более универсальную составляющую, чтобы к ней могли присоединяться другие.