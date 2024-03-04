Здание за две базовые превратили в прибыльное производство! Как развивают бизнес на селе?

Из бывшего детского сада – в перспективное производство. В Дрогичинском районе развивают бизнес на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько десятков рабочих мест, производственные площадки в двух деревнях и на выходе – выпуск льняного масла и еще полсотни наименований продуктов для здоровья. Как квадратные метры за две базовые величины смогли превратить в прибыльный актив – репортаж Кристины Протосовицкой.

Завершье и Ровины – небольшие деревни в Дрогичинском районе. В каждой по детскому саду. Первый закрылся еще более 20 лет назад, а второй шесть. Но из этих стен жизнь не ушла, скорее наоборот. Вдохнул ее сельский бизнес.

Николай Дудин, директор предприятия по выпуску масел и БАДов:

Площадей стало не хватать. Плюс наша администрация ютилась на арендованных площадях. И когда появилась возможность недалеко от города приобрести по декрету Президента на льготных условиях, пусть и в плохом состоянии, здание, по которому мы видели, что осилим провести реконструкцию и сделать здесь достойные производственные площади, мы пошли на это и уложились всего лишь в полтора года вместе с проектными работами.

Производство льняного масла – локально традиция уходит именно к этим местам. В советское время в хозяйстве его давили для работников. Здесь же первыми стали добавлять в масло фасоль для сохранности. А 20 лет назад этот рецепт обсудили с учеными и предприятие запатентовало естественную технологию стабилизации масла, чтобы запустить уже промышленное производство.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Что такое бизнес на селе – это два детских сада, путь развития в 20 лет, когда объемы производства выросли в 20 раз. И, конечно, трудолюбие самих людей-сельчан.

Сегодня в месяц перерабатывают 50 тонн семян льна и разливают до 70 тысяч бутылок. Небольшое производство закрывает 60 % рынка льняного масла Беларуси. Также выпускают еще такие редкие для Беларуси масла, как кунжутное, расторопши, конопляное. В разработке – тыквенное и из черного тмина. Сырье импортируют, например, белорусский лен-долгунец пока уступает масленичным сортам. Впрочем, фермеры уже пробуют выращивать и его.