Указом Президента уточнён порядок перевода госорганов с мирного на военное время

В Беларуси совершенствуется порядок перевода госорганов и организаций на работу в условиях военного времени, а также обеспечения их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз национальной безопасности. Соответствующий указ сегодня, 4 марта, подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.