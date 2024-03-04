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Указом Президента уточнён порядок перевода госорганов с мирного на военное время

04 марта 2024 16:39
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В Беларуси совершенствуется порядок перевода госорганов и организаций на работу в условиях военного времени, а также обеспечения их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз национальной безопасности. Соответствующий указ сегодня, 4 марта, подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом Президента уточнён порядок перевода госорганов с мирного на военное время-1

Список государственных органов, на которые распространяется действие, документ дополнен Всебелорусским народным собранием, палатами Национального собрания, Конституционным и Верховным судами. Предусмотрена также возможность присвоения воинских званий ряду руководителей при введении военного положения. Издание указа позволит обеспечить системное и бесперебойное функционирование государственного аппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время.

# Закон # общество # Александр Лукашенко

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