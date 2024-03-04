Указом Президента уточнён порядок перевода госорганов с мирного на военное время

В Беларуси совершенствуется порядок перевода госорганов и организаций на работу в условиях военного времени, а также обеспечения их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз национальной безопасности. Соответствующий указ сегодня, 4 марта, подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Список государственных органов, на которые распространяется действие, документ дополнен Всебелорусским народным собранием, палатами Национального собрания, Конституционным и Верховным судами. Предусмотрена также возможность присвоения воинских званий ряду руководителей при введении военного положения. Издание указа позволит обеспечить системное и бесперебойное функционирование государственного аппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время.