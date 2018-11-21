Александр Лукашенко о Союзном государстве: «Есть полное понимание, но есть и вопросы, о которых мы должны говорить»

Новости Беларуси. Равные условия для работы граждан и предприятий в рамках Союзного государства. Главный вопрос в отношениях Беларуси и России 21 ноября во Дворце Независимости обсудили Александр Лукашенко и глава российского МИД Сергей Лавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня интересы двух государств тесно переплелись в самых разных сферах: это и экономика, и культура, и прочные связи регионов, что еще раз подтвердил недавний форум в Могилеве. Поэтому особенно важно создавать условия для тех, кто, по сути, строит тот самый союзный фундамент. Детали разговора в материале корреспондента Алены Сыровой.

Стратегически важные партнеры, надежные союзники и даже больше – братские народы. Беларусь и Россия год от года успешно развивают взаимную интеграцию в рамках Союзного государства. Слово цифрам: в 2017 году наш товарооборот превысил 32 миллиарда долларов, а за 9 месяцев 2018-го мы уже наторговали на 26.

Но есть нюанс: во взаимной торговле белорусы зачастую натыкаются на неравные условия конкурентной борьбы. Интересы двух государств тесно переплетаются в самых разных сферах, поэтому особенно важно создать хорошие условия для тех, кто, по сути, строит фундамент Союзного государства. Этот вопрос остается, пожалуй, единственным из нерешенных – такую мысль озвучил Александр Лукашенко во время встречи с главой российского МИД.

Александр Лукашенко обозначил главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России Кроме того, Беларусь значительно больше импортирует российских товаров, чем продает своих. Выходит, баланса на общем рынке Союзного государства нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если у нас в торговом сальдо огромный минус, вы понимаете как опытный человек, что нам приходится искать где-то по всему миру, чтобы закрыть этот дисбаланс. Поэтому все от экономики, все отсюда. А так в общем ситуация неплохая. Я всегда в пример ставлю работу Министерства обороны и Министерства иностранных дел, особенно сегодня Министерства иностранных дел. Есть полное понимание, но есть и вопросы, о которых мы должны говорить, глядя друг другу в глаза, как Вы часто говорите.

Встречи на уровне министерств иностранных дел Беларуси и России действительно проходят регулярно. В эти дни Минск принимал межведомственную коллегию. Говорили, в частности, о безопасности. В условиях нарастания угрозы глобального военного конфликта наши страны полностью разделяют принципы и подходы в сфере контроля над вооружением.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Договорились продолжать содействовать расширению и укреплению внешних связей ЕврАзЭС, в том числе с Шанхайской организацией сотрудничества, с государствами ОСЕАН и с Китайской Народной Республикой в рамках сопряжения евразийских интеграционных процессов с китайской программой «Один пояс – один путь». И в итоге мы будем, наверное, двигаться к тому, что президент Путин назвал большой евразийский проект открытым. И, если будет на то их желание, членов Европейского союза.

Сотрудничают Беларусь и Россия в сфере сохранения историко-культурных ценностей и продвижения их на зарубежных площадках. Владимир Макей, в свою очередь, подчеркнул важность совместной работы над сохранением главной общей нематериальной ценности – правды о Великой Отечественной войне. К слову, совсем недавно в Беларуси ужесточили ответственность за пропаганду нацизма и экстремизма.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Наша совместная работа будет способствовать сохранению исторической преемственности поколений, воспитанию и культивированию бережного отношения к историческому прошлому и настоящему белорусского и российского народов. Традиционно важным направлением остается совместное противодействие попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.

Еще один важный вопрос на повестке белорусско-российских отношений – его не смогли обойти стороной журналисты – взаимное признание виз. Работа над соглашением ведется больше года. От его решения в том числе зависит и порядок перемещения иностранных туристов, приезжающих безвизово к нам, в Беларусь, в рамках Союзного государства.