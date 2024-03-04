Как вернуться беглым в Беларусь? Ответил начальник ГУБОПиК

Как конструируется имидж белорусских правоохранителей? Что с индексом доверия к людям в погонах и какова криминальная обстановка в стране? В День милиции, 4 марта, в студии ток-шоу «По существу» ожидается высокая концентрация офицерских звезд и не только. В фокусе дискуссии – угрозы и их предотвращение.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я так понимаю, что кто-то, кто здесь не совершал преступление, приехать может?