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Как вернуться беглым в Беларусь? Ответил начальник ГУБОПиК

04 марта 2024 16:16
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Как конструируется имидж белорусских правоохранителей? Что с индексом доверия к людям в погонах и какова криминальная обстановка в стране? В День милиции, 4 марта, в студии ток-шоу «По существу» ожидается высокая концентрация офицерских звезд и не только. В фокусе дискуссии – угрозы и их предотвращение.

Кирилл Казаков, СТВ:
Я так понимаю, что кто-то, кто здесь не совершал преступление, приехать может?

Как вернуться беглым в Беларусь? Ответил начальник ГУБОПиК -1

Андрей Ананенко, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:
Безусловно, здесь больших вопросов нет. Если лицо занималось донатами, у нас отработана практика, где лицо поддалось на тот период каким-то проявлениям, где-то смалодушничало, не разобралось в ситуации, перечислило деньги. Находясь даже за границей, лицо может обратиться в любой правоохранительный орган, материалы будут направлены в органы внутренних дел. Они, люди раскаявшиеся, написав явку с повинной, заявление, что признает, те действия были ошибочные, готовы возместить определенный ущерб, в этой ситуации могут вернуться без проблем. Или лицо, которое совершило незначительное правонарушение, тоже сейчас в установленном порядке действует институт через Генеральную прокуратуру, через специальную комиссию, в этой ситуации тоже больших проблем нет. Если ты совершил тяжкие или особо тяжкие преступления и хочешь вернуться, здесь по закону необходимо ответить.

Подробности в видео

# Закон # общество # Кирилл Казаков # Андрей Ананенко

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