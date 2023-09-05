Главный режиссёр Белгосцирка получит почётное звание «Минчанин года»

О том, сложен ли путь к такому статусу и как проходят будни профессионалов своего дела – в сюжете Ангелины Шигалевой.

Новости Беларуси. Своим ежедневным трудом они помогают Минску развиваться. Лучших представителей разных профессий по традиции чествуют в День города. Торжественная церемония награждения пройдет уже в эту субботу, 9 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Нашей команде удалось пообщаться с тем, кто получит почетное звание «Минчанин года».

Еще с детства Алла Николаева-Алиева мечтала работать в цирке. Получила музыкальное образование, занималась гимнастикой и акробатикой. Со временем все эти навыки и знания слились в один поток, который помог связать жизнь с цирковым искусством.

Алла Николаева-Алиева, г лавный режиссер Белгосцирка: Годы шли, училась. Все больше акробатов, гимнастов уходили в цирк. Начали меня приглашать делать номера. Спустя время меня пригласили в наш Белорусский государственный цирк сделать несколько номеров. Я работала здесь с режиссером, но потом мир поменял свою направляющую, и мне пришлось поездить по заграницам.

Объездив мир, Алла Анатольевна вернулась в Минск. Ответила да на приглашение работать главным режиссером в Белгосцирке. Здесь успешно трудится и сегодня.

Алла Николаева-Алиева:

Кроме того, чтобы ты должен быть хорошим психологом, потому что нужно с артистами работать (а они бывают разные), тебе нужно знать каждый жанр. Всю терминологию, световое оборудование, со звуком уметь работать. Это очень большая развернутая работа. Нужно уметь собираться, концентрироваться, даже когда тебе плохо. Давать результаты по щелчку. Иногда ты за день делаешь результат, который люди делают месяцами.