Прямой эфир

«Васильковый трепет» – выставка изделий из синего стекла работает в Национальном художественном музее

30 сентября 2025 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Синий цвет является традиционным как для мирового, так и для белорусского художественного стеклоделия. Он словно впитал в себя отражение неба в зеркальной глади белорусских рек и озер, бескрайних цветущих полей льна и васильков. 

«Васильковый трепет» – выставка изделий из синего стекла работает в Национальном художественном музее-2

Анна Меркушевич, корреспондент:
«Васильковый трепет» – выставка под таким говорящим названием работает в Национальном художественном музее Республики Беларусь. Здесь представлены изделия из стекла. Их стиль, идеи, формы, цвет просто завораживает. Предлагаю сегодня полюбоваться этим изящным искусством.

«Васильковый трепет» – выставка изделий из синего стекла работает в Национальном художественном музее-4

Все это великолепие создано в разное время на белорусских предприятиях – стеклозаводе «Неман» и Борисовском хрустальном заводе имени Дзержинского, которые с дней своего основания производят синее стекло. 

«Васильковый трепет» – выставка изделий из синего стекла работает в Национальном художественном музее-6

Виктория Кузьмина, первый заместитель генерального директора Национального художественного музея Республики Беларусь:
Выставка «Васильковый трепет» посвящена художественному стеклу. На ней представлено более 30 многофигурных композиций, а также отдельных арт-объектов. Работы действительно уникальные, и сам материал необычный, уникальный, и в руках художника он обретает особое звучание.

«Васильковый трепет» – выставка изделий из синего стекла работает в Национальном художественном музее-8

Виктория Кузьмина:
Даже предметы обихода и предметы из наборов для массового производства обретают совершенно другие функции, новые. Это особенное звучание произведения искусства.

Подробнее смотрите в видео.

# Предприятия Беларуси # Выставка # Национальный художественный музей Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Инклюзивный фестиваль Союзного государства прошёл в Могилёве – пообщались с организатором и победителем
30 сентября 2025 08:33

Инклюзивный фестиваль Союзного государства прошёл в Могилёве – пообщались с организатором и победителем

Белорусский писатель Наум Гальперович рассказал о своей новой книге «Чырвоны мост»
29 сентября 2025 08:25

Белорусский писатель Наум Гальперович рассказал о своей новой книге «Чырвоны мост»

Свадьбы разных столетий! Выставку «Вясельная мода» открыли в Гродно
29 сентября 2025 07:03

Свадьбы разных столетий! Выставку «Вясельная мода» открыли в Гродно