«Васильковый трепет» – выставка изделий из синего стекла работает в Национальном художественном музее

Синий цвет является традиционным как для мирового, так и для белорусского художественного стеклоделия. Он словно впитал в себя отражение неба в зеркальной глади белорусских рек и озер, бескрайних цветущих полей льна и васильков.

Анна Меркушевич, корреспондент:

«Васильковый трепет» – выставка под таким говорящим названием работает в Национальном художественном музее Республики Беларусь. Здесь представлены изделия из стекла. Их стиль, идеи, формы, цвет просто завораживает. Предлагаю сегодня полюбоваться этим изящным искусством.

Все это великолепие создано в разное время на белорусских предприятиях – стеклозаводе «Неман» и Борисовском хрустальном заводе имени Дзержинского, которые с дней своего основания производят синее стекло.

Виктория Кузьмина, первый заместитель генерального директора Национального художественного музея Республики Беларусь:

Выставка «Васильковый трепет» посвящена художественному стеклу. На ней представлено более 30 многофигурных композиций, а также отдельных арт-объектов. Работы действительно уникальные, и сам материал необычный, уникальный, и в руках художника он обретает особое звучание.