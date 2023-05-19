«Вечера у Ратуши», II Игры СНГ и «Город мастеров». Какие мероприятия запланированы в Минске на лето-2023?

Лето обещает быть жарким для любителей культурных мероприятий и прогулок по знаковым местам Минска. Каждые выходные развлекательная программа – музыкальная, театральная, историческая. На любой вкус и возраст. Чем будет удивлять столица многочисленных туристов, которых готовы принять по нашим добрым славянским традициям? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Я так понимаю, что на выходных развлечения можно будет найти в любой части исторического города. Что это будет? Куда идти и где получать лучшие впечатления и эмоции?

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

С 13 мая по 16 сентября в Верхнем городе – историческом центре Минска – каждую субботу будут проходить мероприятия. Будет несколько площадок. Это либо те, которые традиционно полюбились минчанам и гостям столицы, либо новые проекты. Что это будет? Каждую субботу около Ратуши в 12:00, 14:00 и 16:00 будет проведена экскурсия по Верхнему городу. Будет работать театральный дворик во дворе гостиницы «Монастырская». Это будут и дневные, и вечерние показы. Здесь будут школьные театральные коллективы, студенческие (Академия искусств, Институт культуры, БГУ), также наши профессиональные театры покажут свое мастерство и свои лучшие постановки. Это ТЮЗ, Белорусский государственный кукольный театр, Белорусский государственный молодежный театр и ряд других. Екатерина Забенько:

Мне кажется, особенно это приятно и престижно для молодежи, что им предоставляют площадку и они могут получить бесценный опыт. Справляются? Виталий Брель:

Конечно. Знаете, здесь не только молодые люди могут себя показать, но и другие молодые люди могут посмотреть. Также есть возможность обмениваться мнениями, побеседовать с актерами. Это интересный проект, который привлекает.

Екатерина Забенько:

Я так понимаю, что там и разные жанры будут представлены. Виталий Брель:

И комедия, и драма, и детские постановки, и водевиль. Мы не делаем какой-то акцент либо ограничения на постановку. Мы говорим о том, чтобы это было интересно и привлекательно. Мы сейчас говорим о театральном дворике, который у нас будет работать как в дневное время, так и в вечернее (с 20:00 до 22:00). Любимый проект «Вечера у Ратуши» – с 20:00 до 22:00 будут различные концертные программы. Это будут выступления детских коллективов, выступления профессиональные. В этом году мы делаем программу, где будут выступать лучшие пианисты нашей страны. Детская программа, которая стартует у нас в мае. Вместе с оркестром Финберга музыкальные школы и коллективы продемонстрируют такой совместный проект у стен Ратуши. Каждый найдет себе что-то по душе. В этом году мы немножко попробовали и решили сместить. У нас было кино под открытым небом, но в этом году мы решили сделать танцевальную площадку. И с начала июля у нас заработает танцевальная площадка для людей более старшего возраста (тоже в Верхнем городе), где их будут обучать танцам. Также они смогут там показать и свое мастерство. Екатерина Забенько:

Как туристы реагируют на такую программу в Верхнем городе? Ходят ли они на такие мероприятия и что говорят, какие отзывы оставляют?

Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:

Если смотреть по статистике посещений туристов, то, конечно же, любое мероприятие, которое проводится в Минске, вызывает интерес. Чем более крупное мероприятие, тем больше туристов собирает город. Это мы видим по примеру 2019 года, когда проводились II Европейские игры, ранее чемпионат мира по хоккею. Стоит отметить, что в этом году и летний музыкальный туристический сезон, II Игры стран СНГ, которые тоже вызовут интерес среди туристов и спортсменов. Екатерина Забенько:

Одно из главных событий этого лета – II Игры стран СНГ. Ожидаем огромное количество туристов. Наверняка будут какие-то мероприятия. Из каких стран ждем туристов благодаря нашему безвизу? Алексей Русакевич:

Доступ к соревнованиям открыт всем странам мира. Безвиз у нас работает так же, как и работал. Мы будем рады видеть и европейские страны на наших соревнованиях. Мы не закрываемся, мы открыты. Та же культурная программа будет дополнена. Сейчас определяются площадки, где это будет проходить. Да, гостей этого мероприятия ждут насыщенные культурная и туристическая программы. Екатерина Забенько:

Хотелось бы остановиться еще на двух интересных проектах. Это совершенно новый «Библиотека под открытым небом», который будет около Ратуши, и уже полюбившийся «Город мастеров» в Троицком предместье.

Виталий Брель:

Верхний город пополнился еще одной локацией. В прошлом году оно начало набирать обороты, в этом году мы продолжили. Это будет «Библиотека под открытым небом», где каждый желающий может познакомиться с новинками как детской, так и взрослой литературы, увидеть наших писателей, не только увидеть, но и послушать их произведения, потому что они каждую субботу посещают именно этот проект и зачитывают свои произведения. Мы это делаем совместно с Союзом писателей Минска. Этот проект действует с 13:00 до 17:00 у стен Ратуши. Кроме того, что можно познакомиться с новинками, проводится интерактив для детей, поэтому здесь больше семейный подход заложен. Что касается Троицкого предместья, то мы решили в этом году расширить зону действия с Верхнего города и подойти к Троицкому предместью. Здесь каждую субботу с 12:00 до 13:00 будет играть оркестр, у нас будут оркестр «Немига», оркестр колледжа имени Глинки. Здесь развернется «Город мастеров», где можно будет увидеть гончарное дело, соломоплетение. Не только увидеть, но и попробовать что-то сделать своими руками. Также мы планируем интересный интерактив, который будет привлекать. Это парад ремесленников и театрализованное постановочное действие – еще один момент, который, мне кажется, понравится минчанам и гостям столицы. Екатерина Забенько:

Будет ли там оригинальная продукция, за которой необходимо приехать именно в это место?