В Беларуси упрощают процесс установки зарядных станций для электромобилей

Мир переживает транспортную революцию, и Беларусь активно включилась в этот процесс. Только за первые три месяца 2025 года число электромобилей в стране увеличилось на более чем 5 тысяч. При такой динамике уже к концу года парк экологичного транспорта может достичь 48 тысяч единиц. Однако с активным ростом популярности эко-транспорта любители «электричек» все чаще сталкиваются с проблемами. Первая – острая нехватка зарядных станций. Сейчас на одно устройство в Беларуси приходится свыше полутора десятка электрокаров. Даже в столице есть районы, где владельцы электрокаров не могут «подзарядиться» – станции попросту отсутствуют. Ну, а если отъехать от Минска подальше, то вопрос и вовсе встает ребром. «Быстрые» зарядные пункты тоже пока в дефиците. А ведь возможность облегчить жизнь владельцам «электричек» есть, особенно с учетом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Впрочем, надежда на улучшение ситуации есть. Министерство экономики совместно с государственным оператором зарядной инфраструктуры запускает специальный портал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цифровой сервис позволит бизнесу и частным лицам буквально в несколько кликов организовать зарядную точку на своей территории. Главное преимущество новинки – простота и эффективность. Владельцам коммерческой недвижимости больше не нужно будет разбираться в технических нюансах и проходить сложные бюрократические процедуры. Весь процесс – от заявки до ввода в эксплуатацию – максимально автоматизировали. При этом все новые станции автоматически включатся в общую сеть и станут доступными для пользователей через мобильные приложения. На данный момент в сети госоператора 750 зарядных станций. В текущем году добавится еще 200.

Андрей Котик, заместитель генерального директора по строительству и общим вопросам производственного объединения «Белоруснефть»:

Мы стараемся максимально эффективно охватить потребности наших водителей. Но при этом мы понимаем, что существует очень много локаций, где очень комфортно водители могли бы заряжаться. Локации возле гостиниц, офисов, центров, где электромобиль находится 8 часов. Это медленная зарядная станция. Это недорогие решения, технически несложные. Но вместе с тем, при отсутствии опыта, возникает очень много проблем, которые становятся непреодолимой стеной. И мы разработали продукт, в котором включили весь свой необходимый опыт, все наши полученные знания. В Беларуси развитие электротранспорта стало одним из ключевых направлений социально-экономической политики. Государство последовательно реализует комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий для перехода на экологически чистый транспорт.