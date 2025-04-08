Украинский военком рассказал, что не отпустит своего сына в армию

Начальник военкомата в Ровенской области Юрий Ковалюк рассказал, что не позволит своему сыну пойти в армию, так как видел, как командование отправляет батальоны на смерть. Об этом пишет ТАСС.
Начальник военкомата в Ровенской области Юрий Ковалюк рассказал, что не позволит своему сыну пойти в армию, так как видел, как командование отправляет батальоны на смерть. Об этом пишет ТАСС.
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Он подверг критике условия контрактной военной службы для молодых людей 18-24 лет, отмечая низкий процент выживаемости и риск невыплаты обещанных денег. Минобороны Украины объявило набор на службу по контракту в связи с дефицитом кадров, сопроводив это рекламными кампаниями.