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Украинский военком рассказал, что не отпустит своего сына в армию

08 апреля 2025 14:47
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Начальник военкомата в Ровенской области Юрий Ковалюк рассказал, что не позволит своему сыну пойти в армию, так как видел, как командование отправляет батальоны на смерть. Об этом пишет ТАСС.

Украинский военком рассказал, что не отпустит своего сына в армию-1

Фото: pixabay

Он подверг критике условия контрактной военной службы для молодых людей 18-24 лет, отмечая низкий процент выживаемости и риск невыплаты обещанных денег. Минобороны Украины объявило набор на службу по контракту в связи с дефицитом кадров, сопроводив это рекламными кампаниями.

# Армия

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