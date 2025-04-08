Руководство Брестской области приняло участие в акции «Дай лесу новае жыццё»

Акция «Дай лесу новае жыццё» завоевывает новые гектары. Инициативу, старт которой в 2024 году дал Президент, подхватили сотни неравнодушных белорусов. Каждый стремится внести свой вклад в восстановление природного богатства страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня среди добровольцев – руководство Брестской области. Деловые костюмы сменили на рабочие и дружно взялись за лопаты. Посадочным материалом обеспечил Засимовский базовый питомник – флагман отрасли. Только за 2024 год здесь вырастили более 3 миллионов саженцев различных пород. Среди них сосна, береза, дуб, лиственница – для каждой культуры своя технология. Саженцы реализуются исключительно внутри страны – идут на восстановление буреломных участков.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Все наши районы: Барановичский, Пружанский, Дрогичинский, Кобринский, Брестский активно принимают участие в посадке посадочного материала. Мы полностью обеспечены посадочным материалом, который выращивается в Брестской области. Мы даже свой материал, который вырастили в этом году, отправляем в Гомельскую область и в Минскую область. Поэтому, наверное, это долг каждого гражданина нашей страны – принять в этой акции активное участие.

Брестская область меньше других пострадала от прошлогодней июльской стихии. Поэтому местные специалисты активно помогали в разборе буреломов и восстановлении лесов Гомелю.