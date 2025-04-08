«От души его поздравляю». Лукашенко прокомментировал рекорд Овечкина в НХЛ

Общие победы бывают не только на поле брани. На слуху рекорд Овечкина, поразившего всю Америку не меньше, чем заявление Трампа. Русский хоккеист забил 895-й гол на американском льду. В НХЛ он превзошел достижения Гретцки. Не пасует среди этих звезд и белорус Протас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Овечкин молодец. Наш парень, русский человек.

– И главный динамовец.

– Да, и побил рекорд. Он же не здесь побил, а в НХЛ. Может, кому-то было и не очень приятно. Они же ревнивые, эти спортсмены. Ревность присутствует. Но посмотрите, как все радовались этому. Это надо, чтобы Саша Овечкин, русский человек, повернул их в свою сторону. Это гордость.

И знаете, этот рекорд трудно будет превзойти. Невозможно, потому что ему же уже 40 лет фактически завтра. А наши: уже 27-32 – все, устал, играть не могу. Да в 32 года начинать только надо играть. Просто надо готовиться и выступать. Это и травмы, и прочее. Вот 40 лет парень. Приятно посмотреть, и надо отдать должное, он же и играет. Это же машина.

Я наблюдал за ним, потому что рядом с ним всегда был Протас, наш парень, белорусский, который ему очень много передач отдал, и болел за то, чтобы тот набросал такое количество шайб. Поэтому это наша гордость, а тем более я, как человек, влюбленный в хоккей, не могу не гордиться, не радоваться.

Молодец. Я от души его поздравляю, пользуюсь вот этим случаем. И сегодня же направим ему поздравления и приветствия. Мы гордимся им.

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