Лукашенко: было бы неправильным не побывать 9 Мая на Красной площади

Во время разговора глава государства ответил более чем на полтора десятка вопросов. Межгосударственные взаимодействия в таких объединениях, как СНГ, ЕАЭС и БРИКС, развитие белорусской экономики, повышение уровня благосостояния и обеспечение безопасности в регионе. Тема не новая. Никогда наши люди не стремились на танках форсировать Западный Буг. А любой поход на Восток заканчивался нашей совместной Победой, уникальной в мировой истории.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это моя Москва. Мы жили в той стране. Парад Победы первый прошел там, на Красной площади. Всегда на Красной площади – и в едином государстве, и когда мы разошлись по своим квартирам – парады проходили. И традицию эту запустил Владимир Владимирович Путин, пригласив давным-давно еще нас на эти парады. Ну кто-то мог приехать, кто-то нет. По разным причинам. Но мы твердо стояли на том, что 9 Мая – День Победы. И не бывать на Красной площади, даже не потому, что это была единая Победа, а не бывать там, представляя героический белорусский народ, это просто было бы неправильно.

Поэтому сложилась такая традиция, что я всегда посещаю мероприятия в Российской Федерации, возвращаюсь домой. И вечером – это даже как-то впечатляет – это более, если можно так сказать, красиво. Людей много, люди это видят, любят, света много. Но у нас практика.

В какое-то время мы проводим парад на День Независимости, 3 июля, а в какое-то время – на День Победы. Военный парад, чтобы люди видели и понимали: это не бряцанье оружием, есть люди и оружие, которым мы готовы защитить свою страну и мирный труд наших людей.