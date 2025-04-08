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Лукашенко поблагодарил Запад за темпы роста белорусской экономики

08 апреля 2025 16:36
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Глава государства 8 апреля дал интервью Радику Батыршину, руководителю телерадиокомпании «МИР», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как расставляются приоритеты на высшем уровне, можно понять из рабочего графика Президента после инаугурации. Как правило, с кем первые встречи (вспомним, это была Россия и Владимир Путин) и кому первые интервью – это те сферы, направления и люди, которые имеют беспрецедентное доверие и незыблемый авторитет.

Интервью Президента – это всегда резонанс во всех мировых медиа. Буквально каждое слово белорусского лидера выносят на первые полосы, комментируют, анализируют, используют в качестве бесценного опыта. Причем во всех сферах. Во время разговора глава государства ответил более чем на полтора десятка вопросов.

Лукашенко поблагодарил Запад за темпы роста белорусской экономики-2

Это не первое интервью Александра Лукашенко руководителю межгосударственного медиахолдинга, но первое большое интервью после инаугурации. Это, как и первая поездка после выборов в Россию, отражает символизм белорусского сяброўства. Кстати, по итогам 2024 года темпы роста белорусской экономики превысили показатели Германии. Это о правильном выборе направлений интеграции.

Лукашенко поблагодарил Запад за темпы роста белорусской экономики-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Естественно, 4,5 или 5 % ни у нас, ни у России постоянно быть не может. Но это не страшно, потому что тот процент или два, которым будем прорастать в 2027-2030 годах, будет весомее, чем сегодняшние 3, 4 или 5 %. Это экономически, если рассуждать, вы понимаете.

Если опять же откровенным быть, надо отдать должное и поблагодарить тех западников, американцев и англичан, которые сбежали от нас и, прежде всего, от России. А ведь сбежали из разных отраслей и сфер. Но очень важная сфера – обеспечение людей. И то, чтобы обеспечить людей, у Беларуси в наличии.

Далее. Для нас очень важны сегодня высокотехнологичные предприятия, такие как наш «Интеграл» и прочее. А только Беларусь сохранила основы этой микроэлектроники, и мы сегодня востребованы на нашем основном рынке, и не только на российском. То есть мы сохранили школу, наши возможности. И это дало нам солидный прирост, в том числе экономики, прежде всего за счет российского рынка. Для оборонного оружия, космоса, атомной станции мы очень много чего производим. И в большинстве своем мы поставляем для этих высокотехнологичных отраслей в России свою высокотехнологичную продукцию.

# Государственная политика # Александр Лукашенко # Интервью Александра Лукашенко

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