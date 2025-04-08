Лукашенко поблагодарил Запад за темпы роста белорусской экономики

Интервью Президента – это всегда резонанс во всех мировых медиа. Буквально каждое слово белорусского лидера выносят на первые полосы, комментируют, анализируют, используют в качестве бесценного опыта. Причем во всех сферах. Во время разговора глава государства ответил более чем на полтора десятка вопросов.

Как расставляются приоритеты на высшем уровне, можно понять из рабочего графика Президента после инаугурации. Как правило, с кем первые встречи (вспомним, это была Россия и Владимир Путин) и кому первые интервью – это те сферы, направления и люди, которые имеют беспрецедентное доверие и незыблемый авторитет.

Это не первое интервью Александра Лукашенко руководителю межгосударственного медиахолдинга, но первое большое интервью после инаугурации. Это, как и первая поездка после выборов в Россию, отражает символизм белорусского сяброўства. Кстати, по итогам 2024 года темпы роста белорусской экономики превысили показатели Германии. Это о правильном выборе направлений интеграции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, 4,5 или 5 % ни у нас, ни у России постоянно быть не может. Но это не страшно, потому что тот процент или два, которым будем прорастать в 2027-2030 годах, будет весомее, чем сегодняшние 3, 4 или 5 %. Это экономически, если рассуждать, вы понимаете.

Если опять же откровенным быть, надо отдать должное и поблагодарить тех западников, американцев и англичан, которые сбежали от нас и, прежде всего, от России. А ведь сбежали из разных отраслей и сфер. Но очень важная сфера – обеспечение людей. И то, чтобы обеспечить людей, у Беларуси в наличии.

Далее. Для нас очень важны сегодня высокотехнологичные предприятия, такие как наш «Интеграл» и прочее. А только Беларусь сохранила основы этой микроэлектроники, и мы сегодня востребованы на нашем основном рынке, и не только на российском. То есть мы сохранили школу, наши возможности. И это дало нам солидный прирост, в том числе экономики, прежде всего за счет российского рынка. Для оборонного оружия, космоса, атомной станции мы очень много чего производим. И в большинстве своем мы поставляем для этих высокотехнологичных отраслей в России свою высокотехнологичную продукцию.