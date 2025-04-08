Заславль готовится принять областные «Дожинки-2025»

Заславль готовится принять областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2025». Здесь прошел организационный штаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заславль готовится принять областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2025». Здесь прошел организационный штаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил губернатор Минской области Алексей Кушнаренко, город сохранит свой уникальный историко-культурный облик. Но существенно обновят инфраструктуру. В плане – ремонт 70 домов, реконструкция детских садов, школы искусств, обновление дорог и тротуаров.
Кроме того, активно ведут строительство Заславской поликлиники. Гостей фестиваля также ждет немало приятных сюрпризов. А вот подарком жителям станет музей под открытым небом «Заславль в эпохах».
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
У нас есть планы по обустройству молодежного парка, по началу строительства физкультурно-оздоровительного центра. Мы продолжим строительство поликлиники. Мы знаем обеспокоенность жителей свалкой, которая здесь расположена, и также будем принимать соответствующее решение по ее дальнейшему функционированию. Ну и вообще, каждый уголок города будет в зоне нашего внимания. И я уверен, что город Заславль с нашей общей помощью и поддержкой встретит этот праздник достойно.
Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:
Мы, конечно же, откроем уникальный объект, который называется «Музей под открытым небом». Он будет расположен в самом центре города Заславля, в его историческом парке. И основная его задача – это рассказать туристам, гостям, да и самим жителям об очень богатой, разнообразной, противоречивой, порой очень трагической, но в то же время очень героической истории города Заславля.
Заславлю в этом году 1040 лет. Фестиваль «Дожинки-2025» совпадет с юбилеем города.