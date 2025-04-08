Заславль готовится принять областные «Дожинки-2025»

Кроме того, активно ведут строительство Заславской поликлиники. Гостей фестиваля также ждет немало приятных сюрпризов. А вот подарком жителям станет музей под открытым небом «Заславль в эпохах».

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: У нас есть планы по обустройству молодежного парка, по началу строительства физкультурно-оздоровительного центра. Мы продолжим строительство поликлиники. Мы знаем обеспокоенность жителей свалкой, которая здесь расположена, и также будем принимать соответствующее решение по ее дальнейшему функционированию. Ну и вообще, каждый уголок города будет в зоне нашего внимания. И я уверен, что город Заславль с нашей общей помощью и поддержкой встретит этот праздник достойно.

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:

Мы, конечно же, откроем уникальный объект, который называется «Музей под открытым небом». Он будет расположен в самом центре города Заславля, в его историческом парке. И основная его задача – это рассказать туристам, гостям, да и самим жителям об очень богатой, разнообразной, противоречивой, порой очень трагической, но в то же время очень героической истории города Заславля.

Заславлю в этом году 1040 лет. Фестиваль «Дожинки-2025» совпадет с юбилеем города.