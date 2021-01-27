Что волнует многодетных мам и как семьям решать конфликты? На диалоговой площадке в Жодино говорили о роли женщины в обществе

Новости Беларуси. Диалоговая площадка прошла в Жодино. Темы для обсуждения – роль женщины в обществе и аспекты семейной политики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В частности, официальный день отца, поддержка бизнеса, укрепление статуса брака в обществе. На встрече также обсуждались вопросы благополучия, здоровья и воспитания детей.

Марина Кухто, начальник Жодинского отдела ЗАГСа: Очень бы хотелось, чтобы у наших семей появилась возможность регулировать свои отношения, в том числе разрешать конфликты более цивилизованным образом, с использованием специалистов – кризисных психологов, медиаторов. Проговорить о том, что такие специалисты имеются у нас в Республике Беларусь.

Наталья Сушко, первый заместитель председателя Жодинского горисполкома:

В декабре мы проводили и организовывали площадку для наших многодетных мам, как раз это было в преддверии Нового года, где мы обсуждали тоже вопросы, которые касаются жизнеобеспечения наших многодетных мам, многодетных семей. Очень много говорили о том, что уже сделали на уровне государства, какие социальные гарантии предоставлены многодетным семьям.

Также наши мамы затронули те вопросы, которые возможно внести сегодня на рассмотрение на Всебелорусское народное собрание.

Сегодня Белорусский союз женщин – это 140 тысяч представительниц прекрасного пола. 135 из них – делегаты Всебелорусского народного собрания. Три представительницы из Жодино. Эти женщины знают, чего хотят, и успешно воплощают свои идеи в жизнь.

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