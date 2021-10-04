Журналист «Комсомольской правды» задержан в Беларуси. Комментарий МВД
Новости Беларуси. Белорусский союз журналистов сделает дополнительную оценку публикациям, появившимся в СМИ после трагического случая с убийством сотрудника КГБ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет в первую очередь о заголовке и статье в электронной версии «КП в Беларуси». Редакционная политика издания неоднократно становилась предметом обсуждения и довольно жарких дискуссий.
«Этим делом мы занимались с первого часа». Кривошеев высказался о ситуации с «КП в Беларуси». Читайте здесь.
Напомним, что белорусский журналист и гражданин нашей страны, работавший в упомянутом издании, был задержан правоохранительными органами в рамках возбужденного уголовного дела.
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Гражданин Республики Беларусь Можейко Геннадий 1 октября 2021 года был задержан правоохранительными органами Республики Беларусь на территории нашей страны в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и статьи 369 («Оскорбление представителя власти») Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Насколько нам известно, гражданин Можейко выехал с территории Беларуси в Российскую Федерацию, где предпринимал попытку вылететь в третью страну. Однако с учетом принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания на территории этой страны, правоохранительными органами Российской Федерации ему было отказано в выезде с территории Российской Федерации и предписано убыть с территории данного государства. Можейко в установленном порядке выехал с территории России и прибыл в Республику Беларусь, где в последующем и был задержан.
Это уже сложившаяся практика работы правоохранительных органов Беларуси и России. Каждая из сторон имеет право объявить нежелательность пребывания на своей территории конкретного лица в интересах национальной безопасности.