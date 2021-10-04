Журналист «Комсомольской правды» задержан в Беларуси. Комментарий МВД

Новости Беларуси. Белорусский союз журналистов сделает дополнительную оценку публикациям, появившимся в СМИ после трагического случая с убийством сотрудника КГБ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет в первую очередь о заголовке и статье в электронной версии «КП в Беларуси». Редакционная политика издания неоднократно становилась предметом обсуждения и довольно жарких дискуссий.

«Этим делом мы занимались с первого часа». Кривошеев высказался о ситуации с «КП в Беларуси». Читайте здесь.

Напомним, что белорусский журналист и гражданин нашей страны, работавший в упомянутом издании, был задержан правоохранительными органами в рамках возбужденного уголовного дела.