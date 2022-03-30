«Что-то среднее по вкусу между дыней и баклажаном». Что нужно учесть садоводу-любителю, прежде чем выращивать редкие культуры?

Стартовал дачный сезон. Садоводы-любители бережно выращивают рассаду на подоконниках, готовятся опустить в грунт. Период этот хлопотный и волнительный, ведь то, что посеешь, то потом и пожнешь. О том, как собрать богатый урожай, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как показывают исследования наших ученых, дачники и сельчане под капусту отводят 5-6 % площадей посевов, под томаты, огурцы, лук и чеснок – 17-18 %, под морковь и свеклу – по 9-10 %, под зелень, пряноароматические редкие культуры – по 17-20 %. Как видим, под редкие культуры отводят большой процент посевных площадей. Наверное, связано как-то с климатом в Беларуси, потому что теплей стало? Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Определенно. Для человека, который хочет поэкспериментировать, вообще прежде всего на что надо обратить внимание? Помимо условий климата, какие еще нюансы могут быть – почва, что еще?

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада:

Я как научный сотрудник хочу обратить внимание на то, что когда мы приобретаем семена, за которыми гонялись… Нам всенепременно нужно, например, пепино. Тоже новая такая культура из семейства пасленовых, что-то среднее по вкусу между дыней и баклажаном. Очень удивительное растение. Татьяна Савчик:

Впервые слышу, если честно.