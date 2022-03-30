«Что-то среднее по вкусу между дыней и баклажаном». Что нужно учесть садоводу-любителю, прежде чем выращивать редкие культуры?
Стартовал дачный сезон. Садоводы-любители бережно выращивают рассаду на подоконниках, готовятся опустить в грунт. Период этот хлопотный и волнительный, ведь то, что посеешь, то потом и пожнешь. О том, как собрать богатый урожай, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как показывают исследования наших ученых, дачники и сельчане под капусту отводят 5-6 % площадей посевов, под томаты, огурцы, лук и чеснок – 17-18 %, под морковь и свеклу – по 9-10 %, под зелень, пряноароматические редкие культуры – по 17-20 %. Как видим, под редкие культуры отводят большой процент посевных площадей. Наверное, связано как-то с климатом в Беларуси, потому что теплей стало?
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Определенно. Для человека, который хочет поэкспериментировать, вообще прежде всего на что надо обратить внимание? Помимо условий климата, какие еще нюансы могут быть – почва, что еще?
Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада:
Я как научный сотрудник хочу обратить внимание на то, что когда мы приобретаем семена, за которыми гонялись… Нам всенепременно нужно, например, пепино. Тоже новая такая культура из семейства пасленовых, что-то среднее по вкусу между дыней и баклажаном. Очень удивительное растение.
Татьяна Савчик:
Впервые слышу, если честно.
Ольга Дуброва:
Вы даже не слышали. Всегда надо, во-первых, оценивать свои возможности, возможности своего участка, есть ли у вас теплица, возможность подготовить рассаду. Потому что обращаем внимание на то, что от момента посева или от момента всходов должно пройти определенное количество дней до появления плодов либо цветов, когда мы говорим о цветочных культурах. Отсчитывая от обратного, мы тогда и начинаем посевы тех диковинных культур, которые мы приобрели. Тогда, я думаю, что будет удача. Всегда надо всенепременно соблюдать условия, которые описаны. Если там условия не указаны, то возможности широчайшие – можно зайти в интернет, прогуглить, почитать какую-нибудь литературу хорошую научную. Не журнальчик в киоске, а что-нибудь купить посерьезнее.
Татьяна Савчик:
Вообще, всерьез подойти к вопросу. Сначала изучить, ознакомиться.
Ольга Дуброва:
Да, серьезно подойти.
Иногда не хватает солнечных дней. Можно ли вырастить дыни в Беларуси и что делать, если урожай не дозрел – подробнее здесь.