Иногда не хватает солнечных дней. Можно ли вырастить дыни в Беларуси и что делать, если урожай не дозрел?

Стартовал дачный сезон. Садоводы-любители бережно выращивают рассаду на подоконниках, готовятся опустить в грунт. Период этот хлопотный и волнительный, ведь то, что посеешь – то потом и пожнешь. О том, как собрать богатый урожай, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Какие варианты экзотические, может, появляются сейчас или приверженность – именно свекла, морковь, лук, репа?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Все-таки климат меняется, у нас становится теплее. Может быть, что-то другое выходит на первый план?
Людмила Жечко, опытный садовод:
Дыни, арбузы можно выращивать в нашей среде.
Татьяна Савчик:
У нас, в принципе, глава государства на своем фермерском участке выращивает арбузы и говорит о том, что, пожалуйста, комфортно себя чувствуют.
Людмила Жечко:
Даже дыни, которые до конца не вызревают, мы находим им очень хорошее применение – очень вкусное дынное варенье, поверьте. Мы уже в 2021 году практиковали. Я думаю, что в этом году повторим. Иногда бывает, не хватает солнечных дней, не хватает цикла для этой культуры. Все равно ничего не пропадает. Все замечательно укладывается в банки и съедается за зиму.
«Заставить посеять огурцы мужчину». Вот как вырастить небывалый урожай, но есть один нюанс – подробнее здесь.