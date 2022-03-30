Иногда не хватает солнечных дней. Можно ли вырастить дыни в Беларуси и что делать, если урожай не дозрел?

Стартовал дачный сезон. Садоводы-любители бережно выращивают рассаду на подоконниках, готовятся опустить в грунт. Период этот хлопотный и волнительный, ведь то, что посеешь – то потом и пожнешь. О том, как собрать богатый урожай, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Какие варианты экзотические, может, появляются сейчас или приверженность – именно свекла, морковь, лук, репа?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Все-таки климат меняется, у нас становится теплее. Может быть, что-то другое выходит на первый план?